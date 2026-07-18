Pasapalabra ha ajudat molts dels seus concursants a tenir una injecció econòmica important. Aquells afortunats que s’han endut el pot, sobretot, han pogut gaudir de més descans gràcies al benefici que s’han embutxacat. Un exemple és el d’Antonio Ruiz, que va guanyar 1.164.000 € gràcies a respondre bé totes les preguntes de la prova final. Era el 2017, quan el concurs encara s’emetia a Telecinco i ell va convertir-se en el més longeu de la història amb quaranta programes consecutius. Com li ha canviat la vida des de llavors? Ha sorprès molt que digui quina inversió va fer quan van ingressar-li els diners i, també, que ara està a l’atur.
Ha parlat del canvi de vida que va experimentar en aquell moment a El Confidencial, que ha recuperat el seu contacte per saber què va fer-se d’ell. Endur-se un milió d’euros no és poca cosa, però diu que després d’aportar el que et demana Hisenda no canvia tant la vida com hom pot pensar: “No tenia la vida resolta perquè els bancs no van trucar a la meva porta. De fet, ara mateix estic a l’atur”. Això sí, amb aquells diners va poder comprar-se una masia i és d’això del que viu ara mateix: “Fem oli i collim ametlles“, ha explicat en unes declaracions que no s’esperava ningú.
Li va costar gestionar aquella entrada inesperada de diners després del pot, ha confessat ara: “Mai no havia tingut una quantitat així de diners i vaig endur-me algun disgust per les inversions que vaig fer, encara que no vaig fer massa ximpleries”. La cosa és que va perdre “una salvatjada de diners” en impostos, de que es queixen molts concursants d’aquests programes: “Va ser tremendo“.
Què opina l’exguanyador de Pasapalabra dels nous concursants?
En el seu moment, Antonio va ser el concursant que s’havia endut més diners… però els que li han seguit li han tret aquest privilegi: “Manu Pascual ha batut el rècord, el que semblava imbatible”. Cada cop guanyen més diners i l’exconcursant no creu que aquesta sigui una bona notícia: “Crec que no és massa bo perquè algun dia a algú se li creuarà els cables. Quan el concursant porta 100 programes més que l’altre i perd… ha de ser horrible”.
Antonio no tanca la porta a participar en algun altre concurs d’aquest tipus, tenint en compte que té clar que se li dona bé: “M’hi presentaria, però m’agradaria tenir una mica de marge per preparar-me”. El concursant va intentar guanyar encara més diners a Cifras y letras, però no va oferir un bon paper i això va impedir que ho fes: “El càsting va sortir-me malament“. Venia de guanyar el pot de Pasapalabra i va confiar-se, diu: “Va ser un excés de confiança per part meva, m’hauria d’haver preparat millor”.
El programa ha ajudat els guanyadors del programa a fer caixa, uns diners que poden resoldre més d’un problema.