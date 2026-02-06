TV3 sap que emetre un partit del Barça femení és una aposta segura. Aquest dijous, tenien el dret del partit de la Copa de la Reina que enfrontava les noies culers amb les del Reial Madrid i, evidentment, han mogut tota la graella per donar-hi cabuda. Precisament aquesta modificació de la programació, que va passar el Polònia a dimecres i que ha fet que el TN Vespre s’emetés una hora abans, ha ajudat a tenir una gràfica d’audiències molt curiosa sobretot perquè aquesta mateixa nit Antena 3 entregava el pot més alt de la història de Pasapalabra. De fet, podíem dir que la cadena pública ha tingut un moment d’eufòria gràcies al futbol i, després, una gran caiguda per culpa del concurs de la cadena privada.
Cara i creu per a TV3, que ha fet una molt bona audiència a les nou del vespre, però que ha perdut el lideratge del TN i que ha quedat en evidència amb Fanzone quan havien de competir amb l’especial d’Antena 3 pel triomf -polèmic- de la Rosa a Pasapalabra. Analitzem les xifres que han obtingut un i altre al llarg del vespre d’aquest dijous, doncs. Cal que dividim la nit en tres blocs. El primer, de les vuit a les nou del vespre, ha tingut com a guanyador Antena 3 amb l’especial previ de Pasapalabra que ha obtingut un 18,9%. Sorprenentment, ha aconseguit superar un TN Vespre normalment imbatible que en el nou horari baixa fins al 15,4%.
Quina audiència ha fet l’entrega del pot de Pasapalabra?
A les nou, TV3 començava a emetre un partit de la Copa de la Reina que els ha fet líders d’audiència amb molta contundència. En aquesta ocasió, ha assolit el 25,3% de quota de pantalla que els fa quedar per davant del 16,5% que ha fet l’entrevista de Pablo Motos amb els dos aspirants al concurs de Roberto Leal. La resta de les cadenes, es queden a anys llum tenint en compte que Telecinco fa un baixíssim 4,9% amb Gran Hermano i La Revuelta no supera el 6,7% en l’entrevista amb Isabel Coixet.
I arribem al tercer gran bloc, per tant, amb una victòria per a cada cadena. Quan arriba el torn de desempatar, però, és Antena 3 qui s’endú la copa perquè ha deixat en evidència el Fanzone de Gerard Romero quan hi han competit. Ho tenia difícil, és clar, ja que s’enfrontava al duel final entre el Manu i la Rosa que ha arribat a l’espectacular xifra del 31,4% davant del 9,5% del programa esportiu de TV3.
Una gran nit televisiva que ha congregat centenars de milers de persones davant la pantalla, ja sigui per intentar esbrinar les respostes del pot o gaudint del bon futbol de les noies del Barça.