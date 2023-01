Roberto Leal assegura haver patit seqüeles físiques per la pressió d’OT

Roberto Leal s’ha convertit en el noi de moda d’Antena 3. Actualment, compagina la feina diària a Pasapalabra amb la de posar-se al capdavant de les gales d’El Desafío. És en aquest programa on s’ha retrobat amb Ana Guerra, participant de la primera edició d’Operación Triunfo que va presentar. Està content i feliç, el que ha deixat clar en una entrevista en el pòdcast de Laura Escanes.

La influencer ha aprofitat que ella també és participant d’El Desafío per convidar-lo i xerrar una estona. Han fet un petit repàs a la trajectòria del comunicador andalús, encara que el tema central ha estat la seva experiència a OT. Ell sempre havia fet de reporter, per la qual cosa aquesta oportunitat de TVE va fer-li una mica de por al principi. Va haver de canviar de registre totalment, però va superar-ho amb nota i li ha servit per consolidar-se en el món televisiu.

Ara bé, no tot va ser maco. Roberto Leal ha confessat que va patir seqüeles físiques i que va rebre missatges realment desagradables: “Després d’Operación Triunfo vaig experimentar un canvi físic real en mi, que van ser les canes. Quan et passa una cosa tan forta i potent, et surten canes. Jo no sé si és real o no, però jo ho vaig sentir així. Tenia els cabells marronets i, de sobte, van començar a sortir-me moltes canes per culpa de la pressió que vaig sentir-hi. Veus que tens un focus col·locat just davant teu, enfocant-te”, diu en referència a aquella experiència del 2017.

Roberto Leal, en una de les gales d’Operación Triunfo | TVE

Roberto Leal denuncia haver rebut missatges molt cruels quan va saber-se que presentaria Operación Triunfo

Les crítiques i missatges cruels no van ajudar a fer que aquell pas als grans formats fos més fàcil. Assegura que molts teleespectadors van deixar-li clar que creien que Operación Triunfo li quedava gran i que no ho faria bé: “Si Roberto és aquells que dona pas a plats de menjar… Aquest com ha de presentar OT!“, li haurien escrit. Ell mateix ho denuncia: “Vaig rebre molts missatges, en certa manera despectius, que qüestionaven que em donessin aquesta oportunitat. Vaig aprendre a relativitzar-ho i, ara mateix, soc molt feliç a Pasapalabra i no sento aquesta pressió. He aconseguit poder viure tranquil sense tenir la lupa a sobre, que és el que més em tranquil·litza”.

Roberto Leal se sincera amb Laura Escanes | Podimo

Roberto Leal va agradar molt en aquest paper, al final, i encara arrossega molts fans d’aquella etapa. Ara té més canes i una mica més de salut mental gràcies a l’esforç que ha fet per ignorar els crítics més cruels, un aprenentatge que l’ha ajudat a mantenir-se a la primera línia sense embogir.