Empitjora l’estat de salut de María Teresa Campos: “Setmanes crítiques”

Les últimes notícies sobre María Teresa Campos tenen a veure amb el seu estat de salut, el que continua preocupant. Fa un parell de setmanes va ingressar a l’hospital per una caiguda, encara que d’allà va sortir amb una advertència dels metges perquè pateix una anèmia considerable. Les seves filles van explicar que la icònica periodista pràcticament no menja, el que fa té conseqüències físiques.

Poc després van ser els seus amics els qui van filtrar que María Teresa està totalment aïllada, que no respon cap trucada i que ha cancel·lat totes les trobades. Ara s’ha afegit una nova preocupació, ja que Look ha pogut parlar amb gent propera a la presentadora que avisen que no es troba bé i que el seu estat és més greu del que es creu.

“Les últimes setmanes estan sent crítiques per a l’octogenària comunicadora. Les poques persones que han pogut veure-la cara a cara recentment han trobat una María Teresa molt malaltona. Diuen que no menja i si no t’hidrates, l’organisme falla. Afegeixen que Teresa els té molt preocupats. Ella sempre ha estat una persona molt sociable, a qui li encantava rebre els seus amics a casa, organitzar menjars i ara no vol veure ningú”, lamenten.

Empitjora l’estat de salut de María Teresa Campos | Europa Press

María Teresa Campos preocupa els amics per l’empitjorament de la seva salut

No els agrada veure que ha canviat la seva rutina totalment, ja que això els fa pensar que podria estar pitjor del que creien: “Ni tan sols li venen de gust les partides de cartes amb les seves amigues, les que abans eren sagrades. Fins fa poc la seva rutina eren els passejos matutins en cotxe per Madrid, mentre escoltava música i sense passar fred perquè ho feia en cotxe”.

“Teresa està sola a casa, per allà no va ningú. Des que va sortir de l’hospital no ha anat ningú allà a veure-la“, afegeixen. Cada notícia que surt és pitjor que l’anterior, el que comença a preocupar de debò tots aquells que eren fans de la feina i trajectòria de María Teresa Campos.