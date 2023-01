María Teresa Campos ingressa a l’hospital acompanyada de les filles

María Teresa Campos ha ingressat a l’hospital per sotmetre’s a un seguit de proves, el que no agrada als seus seguidors. Aquestes últimes setmanes s’havia especulat molt amb el seu estat de salut, el que deien que havia empitjorat considerablement. Que Europa Press l’hagi vist entrar al centre hospitalari confirma que passa alguna cosa, el que preocupa encara més.

Pràcticament no s’ha sabut res d’ella fins ara, més enllà del que han anat dient les seves filles a televisió. L’últim que havien confessat era que havia travessat uns petits problemes de salut, els que ara voldrien veure com evolucionen. Terelu i Carmen Borrego han acudit a l’hospital per estar al costat de la mare en aquestes hores ingressada. I què han dit al respecte? Ho recull la revista ¡Hola!: “Una persona de certa edat ha de fer-se revisions. Esperem que pugui sortir avui de l’hospital, no és res greu. Quan tinguem més informació sortirem a fer-la pública, però de moment no podem dir res més perquè no sabem res ni tan sols nosaltres”.

Han volgut tranquil·litzar tothom i han dit que no els preocupa el seu estat, que simplement estan esperant els resultats de les proves que li estan realitzant en aquests moments. A Sálvame connectaran en directe des de les portes de l’hospital i és probable que sigui el mitjà que més informació tingui sobre l’evolució de la icònica periodista, ja que les dues filles treballen en el programa de Telecinco.

María Teresa Campos, en una de les poques aparicions públiques dels darrers mesos | Europa Press

María Teresa Campos, sense ganes de parlar amb ningú i sense sortir pràcticament de casa

El Español afegeix més informació sobre l’estat de la periodista de 81 anys, que estaria pitjor del que diuen les filles. María Teresa s’hauria aïllat: “Tot ho controlen les filles, ella només agafa el telèfon a la família i dos amics. Pràcticament no surt de casa i, per moments, viu embargada pels records d’altres anys”. Una situació que demostra que no està del tot bé, el que ja havien anat deixant caure fonts properes. L’últim que se sabia d’ella era que estava trista per no tenir cap projecte a televisió, del que va retirar-se a principis del 2017 quan Telecinco va cancel·lar el seu programa. Des de llavors només havia estat al capdavant d’un petit projecte del que només va arribar a emetre’s un episodi.