María Teresa Campos, sola i oblidada: “Tot això m’està fent mal”

María Teresa Campos ha demanat feina de totes les maneres possibles. La periodista ha estat lligada al món de la televisió durant molts anys, una feina que l’ha omplert fins al punt de no saber què fer quan va quedar-se sense programa fa un parell d’anys. Després d’uns mesos en silenci, la presentadora ha tornat a insistir en aquest tema en una entrevista a Telemadrid: “Jo necessito treballar perquè aquesta feina, encara que sigui només una mica, omple la meva vida i no estic a casa asseguda. No vull posar-se a plorar, però tot això m’està fent molt de mal“.

Ella ha estat una de les comunicadores espanyoles més importants, però tot va canviar amb la cancel·lació sobtada del seu programa de Telecinco Qué tiempo tan feliz. Als seus 81 anys, María Teresa Campos no vol jubilar-se i continua picant una porta rere una altra. Darrerament l’hem vist en alguna entrevista puntual al Deluxe i també al capdavant de l’emissió d’un programa d’entrevistes a bord d’un autobús que tampoc no va funcionar.

Fonts properes a María Teresa Campos reconeixen que no la veuen bé i que els preocupa. Informalia, de fet, arriba a assegurar que “la presentadora s’ha adonat que l’oportunitat que demana a crits no arribarà”. Aquest seria el principal motiu de la seva tristesa, la que arrossega des de fa un temps: “No és capaç de superar aquesta tristesa, el que fa que es trobi en un moment delicat. María Teresa se sent sola i oblidada”.

María Teresa Campos reconeix que continua amb ganes de treballar | Telecinco

María Teresa Campos, un cul inquiet que no vol jubilar-se

“De tant en tant rep la visita d’algun amic, però els dies se li fan eterns. Ella no sap estar asseguda en un sofà sense fer res. Juga a les cartes, veu la televisió una mica i surt a passejar en cotxe amb el seu xòfer fidel. Carmen i Terelu apareixen poc per casa seva. Terelu una mica més perquè viu allà al costat i Teresa perquè passa amb ell un dia del cap de setmana, però poca cosa més”, afegeix aquesta font propera.

Ara que diuen que s’ha fet a la idea que no arribarà el programa amb el que somia, caldrà que canviï d’actitud per deixar enrere tota aquesta tristesa.