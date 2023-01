María Teresa Campos continua acaparant l’atenció mediàtica, una preocupació per la presentadora que va incrementar-se amb el seu recent ingrés a l’hospital. Una caiguda la nit de Cap d’Any va provocar-li un dolor muscular que no li marxava, mentre que tampoc no ajudava que estigués menjant poc. Les filles van comparèixer davant dels mitjans i van confirmar que la mare té “anèmia” i està “dèbil“, però que no es tracta de res greu.

Als seus 81 anys, cada vegada té més problemes de salut. Els amics de la família estarien angoixats perquè veuen que empitjora a poc a poc, així com tampoc no els fa gràcia que últimament hagi volgut estar desconnectada. La revista Semana ha parlat amb gent propera a ella, els que reconeixen que no vol veure ningú: “S’ha negat a rebre visites a casa aquests darrers temps. No vol rebre cap visita a casa des de fa un temps. Per decisió pròpia vol estar aïllada, fins al punt d’haver deixat la seva popular partida de cartes amb les amigues”.

Diuen que les filles volen que torni a la rutina de quedar amb les amigues perquè això la pot ajudar a trobar-se millor. Una de les seves millors amigues deixen clar que no els agrada veure-la tan apagada: “Estic preocupada perquè mai no s’havia negat a rebre visites i molt menys a jugar amb la seva partida de cartes”. La seva situació continua en stand by perquè no acaba de millorar del tot, però la bona notícia és que tampoc no té unes davallades molt fortes.

María Teresa Campos ha estat ingressada a l’hospital recentment | Europa Press

La periodista no s’ha pronunciat al respecte, però el tema dels seus problemes de salut cada vegada acapara més atenció de la premsa. De moment opta per mantenir-se tancada a casa, el que hauria derivat en un enfrontament constant amb les filles perquè li demanen que surti i es relacioni amb gent per no anar apagant-se. El temps dirà si torna a la rutina o si espera a trobar-se millor.