Andy y Lucas esclaten en una entrevista tensa: “Ens esteu desprestigiant”

Andy y Lucas han protagonitzat un moment molt incòmode a Fiesta, el programa que presenta Emma García les tardes dels caps de setmana a Telecinco. Els estaven entrevistant perquè enguany celebren el 20è aniversari de la seva carrera musical, una efemèride que els fa feliços perquè demostra que els fans continuen al seu costat després de tant de temps. Estava previst que aquesta fos una d’aquelles intervencions còmodes i relaxades, amables amb els convidats. Cap d’ells no s’esperava que acabarien evidenciant el seu malestar pel tracte rebut en directe.

Els estaven entrevistant sobre la seva relació quan, un dels redactors del programa, entrava a plató i tallava la conversa abruptament. Deia que era molt important que ho fes quan, en realitat, el que venia a dir era una ximpleria. El reporter volia avançar de què parlarien després, un tema sense gaire importància que podrien haver esperat a revelar perquè no era una última hora ni molt menys. Això va enfadar molt als convidats, que van veure’s menyspreats d’una manera molt gratuïta.

Els cantants han manifestat la seva indignació | Telecinco

Andy y Lucas, molt enfadats per haver estat menyspreats en directe a Telecinco

Uns altres potser haurien callat en pensar que aquell és un procediment habitual en els programes del cor, però cap dels dos no ho va voler permetre: “Per a això ens has tallat l’entrevista? Té collons, toca’t els ous“, etzibava Lucas.

El públic va començar a aplaudir per intentar treure’n ferro, però no va ser suficient perquè ells van continuar amb la seva queixa: “Li comuniquem a l’il·luminat que està a l’oficina d’allà a dalt i que t’ha dit que interrompessis l’entrevista que tenim dos premis Ondes i quatre premis Grammy. Tu no saps que amb aquest tall ens acabes de desprestigiar als dos ara mateix? Oi que això a David Bisbal no li feu?“, recriminava sense pensar-s’ho.

Lucas González, del dúo musical, no ha tolerado que le cortasen su entrevista para hablar de otro tema #AndyyLucas pic.twitter.com/HwiJPEww1B — TVMASPI (@sebas_maspons) January 22, 2023

Emma García va posar una cara de circumstàncies més que evident, encara que va intentar fer com si res i va continuar amb la notícia menys important abans de donar pas a publicitat. En tornar de la pausa, tots estaven més calmats i van poder acabar l’entrevista. A més a més, els van demanar que toquessin un tema en directe i, tot just després, el públic va aplaudir-los molt mentre els hi demanaven que en cantessin una altra per compensar. Els intèrprets de Tanto la quería i Son de amores no van marxar d’allà gaire contents, això va quedar més que clar.