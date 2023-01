Elisabet Casanovas: “En mi no queda res de la Tània de ‘Merlí’”

Elisabet Casanovas (Sabadell, 1994) és una cara molt coneguda de la petita pantalla gràcies, sobretot, al seu paper a la sèrie Merlí de TV3. Aquesta temporada es posarà en la pell d’una les protagonistes de Bojos per Molière, la nova aposta de la cadena de televisió pública catalana, amb un argument centrat en el món teatral. El personatge de Casanovas forma part del grup de sis estudiants que explicaran les seves vivències i aventures a l’Institut del Teatre de Barcelona en una sèrie ambientada a finals dels anys 90. En una entrevista a El Món defensa la ficció en català i intenta deslligar-se de l’etiqueta de “l’actriu de Merlí“.

Forma part de Bojos per Molière, una de les noves ficcions de TV3. Com arriba aquest projecte a les seves mans i per què decideix acceptar-lo?

Estic contenta i molt il·lusionada. Jo coneixia l’Héctor Lozano, el director, perquè havíem treballat junts a Merlí. Fa temps, potser un any, em va parlar d’aquest projecte mentre jo estava a punt de marxar a València a rodar una altra cosa. Tot va quedar en stand by perquè encara necessitava alguna autorització més i jo encara no havia llegit res concret, simplement em va dir que havia pensat en mi per a un personatge. Quan li van donar el sí definitiu i TV3 va donar l’OK a la sèrie, em vaig llegir els guions dels tres primers capítols i vaig veure que aquest projecte tenia alguna cosa molt guai. Crec que, d’alguna manera, tot el repartiment d’alumnes i professors teníem motius per ser aquí.

Elisabet Casanovas, a la presentació de la nova sèrie de TV3 Bojos per Molière | Mireia Comas

Què pot aportar aquesta sèrie sobre teatre? Quina creu que serà la resposta dels teleespectadors?

Estic molt i molt intrigada perquè em costa molt ser objectiva. No sé si soc la millor persona per respondre aquesta pregunta perquè en formo part… Però sí, tinc molta intriga! He estat a dins i hem intentat cuidar el projecte al màxim. Volem defensar les arts escèniques des d’un lloc artesanal, des de l’artesania. Aquests són personatges amb molta passió pel teatre, una sèrie que el reivindica com un ofici i això és molt important perquè fa falta.

Torna a una sèrie de TV3, un gran aparador que pot ajudar-la professionalment. Aquest 2023 estan apostant per les sèries i les ficcions noves, que sempre és una bona notícia.

Torno a TV3, però no només he treballat a TV3. Crec que hi ha una cosa molt important i molt interessant que és la ficció en català, en què crec moltíssim. Crec en una història que passi a Barcelona, que m’encanta perquè crec que és molt bo que les sèries estiguin rodades en un lloc concret perquè d’aquesta manera pots palpar-les, reconèixer-les pel lloc i omplir-les de la identitat d’aquest mateix indret. En aquest cas, Bojos per Molière està ambientada a Barcelona i crec que té sentit que sigui en català i que si parlem de l’Institut del Teatre, sigui en aquesta llengua.

L’actriu interpreta una estudiant de Veterinària que canvia de carrera perquè té passió pel teatre | Mireia Comas

Interpreta el paper d’una estudiant una altra vegada com ja va fer a Merlí i, imagino, que se sent còmoda en aquest rol. Aquest factor va ajudar-la a decidir-se? No li fa por encasellar-se?

No em vaig quedar amb aquest personatge perquè fos estudiant. De fet, que ho sigui potser és el que menys em va atraure d’ella. El que sí que ho va fer és l’estructura que hi ha darrere, que es manté al llarg de tota la sèrie. Hi ha molt paral·lelisme amb el teatre tota l’estona i va ser això el que em va acabar de convèncer del tot. Encara que hagi d’interpretar una estudiant, crec que és una sèrie que està plantejada des d’un altre lloc i això m’agrada. No sento que estigui fent Merlí una altra vegada, no.

Què queda del seu personatge a Merlí, llavors? No s’hi veu reflectida la Tània d’alguna manera en aquesta Kàtia?

No, no queda res d’aquell personatge. En mi no queda res de la Tània de Merlí. He plantejat aquest paper i tot el que l’envolta des de zero. Des que vaig fer la sèrie fins ara he treballat en moltes altres coses que no hi tenen res a veure i aquest projecte no em fa tornar allà, diguéssim.

Té ganes, doncs, que deixin de relacionar-la amb Merlí? De ser assenyalada com l’actriu i la Tània de Merlí?

Doncs sí. Sento que els personatges que he tingut l’oportunitat d’interpretar després de Merlí han estat molt diferents a aquest últim i també entre si. No em sento encasellada i, artísticament, tampoc. Seria bastant injust que m’hi sentís, si ho penses, perquè crec que he fet projectes totalment diferents i no tindria sentit.

Elisabet Casanovas torna a TV3 de la mà d’Héctor Lozano | Mireia Comas

Es planteja buscar altres horitzons i provar sort fora de Catalunya?

M’agradaria molt marxar fora, i tant que sí. Una de les millors coses de la nostra feina és que ens permet viure a altres llocs i fer altres coses, provar experiències fora de casa m’agradaria molt perquè pot ajudar-te a aprendre moltíssim.

Quins altres grans projectes té en ment de cara al futur?

Em queda tot per fer encara, em queda moltíssim a fer! Tampoc no crec que sigui bo viure la feina d’intèrpret des d’aquesta perspectiva, almenys a mi no em ve de gust i no la vull viure com una feina de checks i objectius. No vull fer la típica llista de propòsits com haver treballat en una gran pel·lícula, haver compartit plató amb algú concret… Crec que, de la mateixa manera que aquesta és una carrera de fons, cada moment en què t’agafa una sèrie és diferent perquè tu també ets diferent. La teva maduresa va amb tu i per a mi l’èxit és continuar treballant i anar-te nodrint amb diferents personatges. Tots ells et toquen diferents tecles i això és molt poderós. No m’agrada plantejar-ho, en definitiva, amb l’obligació de voler assolir certes metes perquè això pot arribar a ser molt frustrant. Considero que és millor aportar el meu toc a cada personatge a mesura que jo també vaig madurant.

Es veu reflectida en el seu personatge a Bojos per Molière?

Tots els personatges, en el fons, toquen alguna cosa que internament està a dins teu. Això de diferenciar l’actor del personatge sempre m’ha costat moltíssim. Ara bé, també et diria que el personatge de Bojos per Molière no té res a veure amb mi perquè crec que el més important d’ella és que està a dins d’un univers. Això és el que m’interessa de la ficció: entrar en un univers que el creem entre tots els actors i actrius. En aquest cas, el to de la sèrie és bastant còmic i teatral, a partir d’aquí crec que es poden aprendre moltes coses.

Bojos per Molière és una de les apostes de TV3 per a aquesta temporada | Mireia Comas

En una entrevista promocional ha dit que el rodatge ha estat molt fàcil. Havia coincidit i treballat prèviament amb algun dels companys de la sèrie?

Sí, amb l’Albert Salazar havíem fet una obra de teatre el 2016. Amb el Jordi Martínez ens havíem creuat a Merlí, amb el Guillem Balart havíem fet una funció al Teatre Romea i no sé si amb algú més. És un món petit.

Bojos per Molière té un final tancat? O pot arribar a donar peu a una segona temporada si té molt d’èxit?

Crec que la primera temporada és molt rodona. No s’ha parlat de segona temporada encara i això té a veure amb coses que no estan a les meves mans.