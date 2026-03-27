Bones notícies per a 3Cat aquest mes de març, que l’acaba amb un rècord d’audiència pel que fa a visualitzacions a la plataforma digital. Amb prop de 4 milions de dispositius únics, mai abans des de la seva estrena havia arribat aquesta xifra tan espectacular. A falta de tancar el mes, també superen els 22 milions de reproduccions i s’encaminen, doncs, cap al rècord de consum absolut des del llançament de la plataforma. I tot això, en bona part li deuen a l’estrena de la nova temporada de Crims, que ha liderat el rànquing de reproduccions per capítol amb més de 157.000 cadascun. Altres productes que destaquen? Els nous capítols de la tercera temporada de Jo mai mai, les gales d’Eufòria que recuperen a la carta, Joc de cartes o les sèries de sobretaula.
En segona posició al rànquing, la més que exitosa Com si fos ahir que continua triomfant amb gairebé 70.000 reproduccions per capítol. El bronze, per al concurs musical que presenten la Marta Torné i el Miki Núñez; que assoleix 45.000 reproduccions per gala. Que hagin recuperat la sèrie juvenil ambientada en les colònies, Jo mai mai, ha agradat molt perquè ha anat escalant ràpidament i s’apropa al podi amb més de 40.000 reproduccions per capítol. Gairebé un de cada tres dels usuaris identificats que han vist la sèrie tenen entre 14 i 24 anys, diuen, el que suposa més del triple que la mitjana d’aquesta franja d’edat a la plataforma.
Pel que fa a les emissions en directe més vistes a través de la plataforma, torna a liderar el futbol. Els continguts futbolístics tornen a ser els més vistos del mes, amb 980.400 dispositius únics i 2,6 milions de reproduccions, una dada que també fa rècord des de l’estrena de la plataforma. Destaquen des de la televisió pública que el que més agrada és el consum a la carta dels resums dels partits de les diferents competicions, però el futbol és líder també les emissions més vistes en directe tant pel que fa a les competicions masculines com femenines.
En primer lloc hi ha la semifinal de la Champions Barça-Atlètic de Madrid, amb 154.936 reproduccions, seguida del Madrid-Barça de quarts de final, amb 110.838, així com les retransmissions de La TdT dels dos partits Barça-Newcastle, amb 57.877 reproduccions a l’anada i 77.064 a la tornada, respectivament.
Bola de drac, imbatible en el rànquing de continguts més vistos del catàleg
Si ens fixem en les dades que aporten dels continguts de catàleg més vistos, podem assegurar que Bola de drac continua imbatible. Des que adquirissin els drets per emetre aquest univers, els teleespectadors l’estan veient sense parar. Aquest mes de març, torna a ser el més vist amb 416.000 reproduccions que doblen els resultats d’un altre clàssic, El cor de la ciutat amb 218.000. En tercera posició, Merlí amb 197.000 abans que La Riera o Plats bruts.
Un mes de març molt bo per a la plataforma, que es consolida com una de les opcions amb més usuaris i més reproduccions del panorama.