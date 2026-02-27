3Cat ha tret a la llum la llista dels programes que han triomfat més a la plataforma al llarg del mes de febrer. Sorprenentment, en aquestes audiències digitals apareix Eufòria com la gran triomfadora. El concurs musical ha fet una audiència prou bona en les primeres cinc gales, és cert, però també que ha fet perdre a TV3 el lideratge de la nit dels divendres. Si tenim en compte que per cada gala ha obtingut unes 78.576 reproduccions a la plataforma, sembla que bona part dels seus fans els veuen a la carta.
Són bones notícies per al programa de Marta Torné i Miki Núñez, que aconsegueixen superar l’exitosa sèrie dels migdies Com si fos ahir. En el seu cas, obtenen 69.560 reproduccions per capítol a la carta. I la medalla de bronze? Per a Polònia, que ha rebentat els audímetres sobretot gràcies a la gala pels seus 20 anys que ja frega les 100.000 reproduccions acumulades.
El Foraster, com no podia ser d’una altra manera, també acompanya les audiències boníssimes de la televisió lineal amb les de la plataforma digital. I del quart lloc de Quim Masferrer, al cinquè al que arriben els presentadors del Que no surti d’aquí amb l’especial que han creat per veure com és per dins una jornada de feina del programa de tafaneries de Catalunya Ràdio. En el rànquing dels 20 continguts més consumits per capítol també s’hi posiciona El suplement, la sèrie documental Hristo, l’indomable, Joc de cartes, Departament Amades i el Titó del Super3.
El futbol lidera novament en les emissions en directe més vistes, juntament amb diverses edicions d’El matí de Catalunya Ràdio i dels TN en dies marcats per l’actualitat com el dia del temporal de vent. Destaca l’emissió de la semifinal de la Copa entre l’Atlètic de Madrid i el Barça, amb 154.887 reproduccions, seguida per un altre partit de copa entre l’Albacete i el Barça amb 124.478 reproduccions.
Bola de drac, imbatible en el rànquing de continguts més vistos del catàleg de 3Cat
Pel que fa als continguts de catàleg, les xifres demostres que continua liderant l’univers de Bola de drac amb moltíssim avantatge respecte a les altres opcions del càtaleg. Amb prop de mig milió de reproduccions aquest mes, superen El cor de la ciutat que es queda amb 241.380 reproduccions o a Merlí amb 177.225. El segueix de prop La Riera que enganxen els fans més nostàlgics amb 168.126 reproduccions mensuals. Completa aquest podi Plats bruts amb 109.242.
Amb tot, un mes de febrer amb gustos de tot tipus que demostra que les noves apostes lideren al costat de grans èxits.