TV3 i Polònia formen un tàndem imbatible, tal com demostren les xifres d’audiència cada setmana. En la gala especial que han preparat per als 20 anys, aquesta dèria s’ha incrementat encara més i han assolit una quota de pantalla simplement espectacular. El 33,1% dels teleespectadors, amb una mitjana de més de mig milió de persones, han connectat amb la cadena pública per veure un capítol que ha acabat sent el de més quota des de la seva estrena el 2006. A la plataforma 3Cat, a més a més, també ha estat el més vist en directe dels últims nou anys. Per tant, no han tingut res a fer Antena 3 (amb el 9,7%), La Revuelta de TVE (6,9% de share) o el Jordi Basté a La 2 Cat (3,2%).
El termòmetre polític del país ha començat amb un vídeo que ha reunit un munt de cameos de polítics de primer nivell, al president Joan Laporta, presentadors de la casa com Carles Porta, El Mago Pop, periodistes com Jordi Basté, els Òscars… La llista és interminable, així com la gràcia que ha fet veure’ls entrar al drap i mostrar la seva cara més divertida. Això sí, les aparicions que més s’han aplaudit han estat la del Pedro Sánchez en persona i Artur Mas, que ha ballat el Polònia Style amb el seu imitador. Veure els dos presidents competint per veure quin mola més, ha estat increïble.
El cameo de Pedro Sánchez, el més inesperat de la gran nit del Polònia
Al llarg de tota la gala, han anat connectant amb la sala de maquillatge perquè representa que estaven caracteritzant una de les actrius perquè s’assemblés a un convidat especial. Poc després, deien que la disfressarien de Pedro Sánchez i que això els estava costant. El que poca gent s’esperava? Que quan, finalment, han tingut el resultat i han girat la cadira; allà assegut estava ell en persona. D’aquesta manera, el programa s’ha marcat un bon tanto, sí, però sobretot se l’ha marcat el líder del PSOE que ha quedat de majo i ha fet el seu somriure més gran i exagerat davant de càmera: “La caracterització està molt bé, potser caldria millorar la imitació… Moltes felicitats, Polònia“, ha dit.
L’equip de caracterització del “Polònia” és brillant. No ho creu, senyor @sanchezcastejon?😏#Polònia20anys3Cat pic.twitter.com/YWTeITQnGv— Polònia (@polonia3Cat) February 19, 2026
Final apoteòsic amb Artur Mas i la seva imitació mà a mà
Un altre cameo que ha agradat molt ha estat el d’Artur Mas, que ha anat una mica més enllà i ha aparegut a l’escenari ben content amb ulleres de sol i un gran somriure. S’ha dirigit als teleespectadors amb un riure picaresc i s’ha sumat a la festa ballant sense vergonya al costat del seu imitador. Veure’l amb Bruno Oro imitant-lo ha estat divertidíssim, sobretot perquè han coincidit en una actuació boníssima que ha convertit el final en un d’apoteòsic amb tots a sobre de l’escenari cantant i ballant el Polònia Style.
Al llarg de la gala, s’han recordat alguns dels millors gags que han emès al llarg d’aquests 20 anys i han passat per l’escenari algunes de les millors imitacions. Hem vist la família reial, amb Joan Carles, Sofia i Letícia de representants. Pràcticament tots els polítics dels diferents colors, els presentadors més coneguts de la casa…
Tota una reunió increïble que ha estat el millor reconeixement a l’aniversari més dolç d’un programa per al qual Toni Soler ha augurat molts anys més: “Tants com l’audiència vulgui“. Tenint en compte la xifra d’audiència boníssima que ha fet, sembla que li espera una llarga vida.