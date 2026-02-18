Xavi Valls ha tornat a posar-se al capdavant de l’Onze, el format esportiu de TV3, després que es filtrés que la cadena havia obert un expedient informatiu contra ell per les seves crítiques a un altre programa de la casa. Les seves mofes al Fanzone de Gerard Romero i la queixa que ha fet en públic cap a les decisions de la direcció podrien haver incomplert el codi d’estil. El sancionaran? A les últimes hores han sorgit rumors que deixen caure que la cadena podria haver decidit que, finalment, ho deixaran córrer sense cap conseqüència per a ell. En declaracions a El Món, però, des de TV3 ens indiquen que l’expedient continua obert en aquests moments. Han de ser conscients que, en cas d’imposar-li una multa, la corda es tensarà moltíssim més perquè el Departament d’Esports s’ha posicionat en bloc amb el presentador. No hi ha res decidit, sembla ser, així que caldrà esperar per veure com acaba tota aquesta història.
Totes les indirectes que hi ha hagut a l’última emissió de l’Onze
Sigui com sigui, el que podem fer és analitzar tot el que va passar en l’emissió de l’Onze d’aquest dimarts. Totes les mirades estaven posades en l’actitud de Xavi Valls, que apareixia en antena per primera vegada després que sortís a la llum aquesta investigació interna. Les seves primeres paraules poden interpretar-se com una indirecta, però l’ha deixat anar bé perquè no ho sigui textualment: “Bona nit, avui estem encesos… amb els àrbitres“.
Havia d’anar amb compte amb les seves paraules, però els seus tertulians no han dissimulat i han aprofitat aquest programa per demostrar que estan a favor seu. Han estat molts els col·laboradors que l’han alabat en públic i, un d’ells, fins i tot ha arribat a abraçar-lo en directe. Jordi Ramos li ha preguntat com estava, com qui no vol la cosa, per donar-li peu a dir alguna cosa més: “Doncs estic molt bé, molt feliç. Tothom m’ho està preguntant molt últimament”, deia el presentador. I, llavors, el tertulià li anava una mica més enllà: “Molta gent m’ha demanat que et doni una abraçada. Puc? És per encàrrec, sí, però també és meva“. I el Xavi Valls li ha agraït: “Una abraçada molt forta i molt sentida, de debò, perquè és molt bonic sentir-te estimat“. “Quan pitjor ho passes, és quan millor veus la gent que t’estima”, ha afegit l’altre ficant el dit a la ferida.
En el moment de presentar els tertulians, també Sique Rodríguez ha volgut sumar-se a l’aplaudiment col·lectiu cap al presentador: “De debò, crec que fas tele superbé. La veritat“. I el seu col·lega Víctor Lozano hi ha afegit: “Jo vaig més enllà i dic que, per mi, ets un dels millors comunicadors de Catalunya“. Xavi Valls no ha pogut resistir-se i ha deixat anar la indirecta que tothom esperava: “Molt bé, molt bé, però si avui et portes malament et fotré a la nevera o t’obriré un expedient“.
Ets molt gran @XavierVallsSilv !! L’Onze serà sempre l’Onze de Xavi Valls o no serà! 🙌🏻💪🏻 pic.twitter.com/TwIMn97jcs— Marc Gassó Torrents (@MeteoGasso) February 18, 2026
Un programa ple de perles i frases que poden llegir-se fàcilment entre línies. Xavi Valls no vol ficar la pota en uns moments molt tensos, però queda clar que tampoc no farà com si res.