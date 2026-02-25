El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
TV3 encisa els fans de la carxofa en un ‘Joc de cartes’ ben curiós
Jennifer Navarro
25/02/2026 08:41

TV3 emetrà, aquesta nit, una nova entrega del Joc de cartes. L’equip del Marc Ribas torna a la carretera per tastar propostes de diferents restaurants del Llobregat amb un element en comú, que tiguin la carxofa en els seus plats. La carxofa del Prat és un dels tresors de l’horta d’aquesta zona, un producte emblemàtic de sabor intens i qualitat reconeguda. Quin dels locals d’aquesta comarca l’explota millor?

Quins restaurants participen en aquesta nova entrega del programa de Marc Ribas?

La primera parada serà a Molins de Rei, al restaurant Sukpa. Els rebrà la Montse Serrano, que n’és la propietària i cuinera, i que vol demostrar que els arrossos i la brasa que prepara són un bon exemple de cuina mediterrània de la bona. Ella proposta plats de tota la vida, però a la carta ofereix propostes per a tots els tipus i tot, amb un emplatat molt bo. També visitaran un establiment Sant Feliu de Llobregat, el Lolailo. Aquí, el cuiner Álvaro Prades aposta per les paelles, els entrepans i els platets creatius en un ambient proper i festiu. En el seu perfil a Instagram, es deixa constància de la bona pinta de les elaboracions que preparen.

Sant Boi de Llobregat també tindrà representació i serà doble. En primer lloc, perquè l’equip del programa de la televisió pública ha triat Can Baldiri entre els concursants d’aquesta nit. El seu cuiner, el Jordi Mera, vol posar en valor la cuina tradicional amb receptes que respecten el producte de temporada. A la seva carta trobem arrossos, tapes i un munt de croquetes diferents. I, a més a més, aniran a un altre dels restaurants d’aquesta localitat perquè els ha convençut la proposta del Bart Burger Gastronòmic. El seu propietari i xef, el Toni Romero, destaca perquè combina la carxofa amb una gastronomia moderna i original. Les hamburgueses de les que presumeixen a les seves xarxes socials tenen una pinta increïble, sofisticades i amb un emplatat de 10.

La carxofa del Llobregat, protagonista del Joc de cartes d’avui | TV3

Després d’unes quantes setmanes sense programa, ara els fans poden tornar a gaudir dels ganivets entre els restauradors que participen. Hi haurà algun local molt millor que la resta com va passar la setmana passada? La competició estarà igualada? Hi haurà una estratègia evident? Totes les respostes, en una emissió que començarà a les deu de la nit a TV3 i a través de la plataforma 3Cat.

Marc Ribas TV3

Una restauradora ha decidit jugar amb les puntuacions, una opció que ha acabat anant en contra del seu local

