TV3 ha modificat la graella, una altra vegada, per donar prioritat a la retransmissió del futbol. Que el Barça continuï a la competició de la Copa tant amb l’equip masculí com amb el femení fa que hi hagi dos partits setmanals i, en conseqüència, la programació habitual queda alterada. El principal perjudicat de tot això està sent Joc de cartes, el concurs culinari de Marc Ribas, que pràcticament no s’ha emès des que comencés aquesta temporada. Si al desembre ja va haver-hi dos dimecres sense emissió, al gener ha estat encara més exagerat i ara seran tres setmanes seguides les que deixaran els fans del programa amb ganes de capítol.
Aquesta nit, els teleespectadors s’estranyaran en veure Polònia a les deu de la nit. Aquells que sintonitzin la cadena pública per veure competir quatre restauradors, el que es trobaran seran els gags del programa d’humor. I com és que han fet aquest canvi? Doncs també per culpa del futbol, ja que dijous a l’hora habitual del Polònia emetran el partit de quarts de final de la Copa de la Reina que enfronta el Barça i el Reial Madrid. Per tal de no perdre una emissió d’aquest programa, han preferit relegar Joc de cartes a la setmana vinent i deixar lliure el seu slot.
Les xifres d’audiència avalen la decisió de la cadena de donar prioritat al futbol, per això, ja que només cal veure que aquest dimarts han doblat la quota de pantalla de TVE amb la retransmissió del partit de Copa del Barça. Amb un 33,7% de share espectacular, resulta evident que prenguin aquesta decisió perquè cap altre programa els fa guanyar tants teleespectadors.
Tal com es mostra a la programació que han compartit a la pàgina web de TV3, quan acabi el Polònia emetran un capítol nou de l’APM? i, gairebé a la mitjanit, faran un curtmetratge amb molt bona pinta que s’anomena El Príncep. Tot això pel que fa a l’emissió d’aquesta nit, però i demà? Dijous, com dèiem, el programa protagonista serà el partit de la Copa de la Reina que començarà una mica abans de les nou de la nit. De manera excepcional, doncs, tampoc no hi haurà Atrapa’m si pots perquè deixaran el seu espai a l’Està Passant perquè el TN Vespre pugui engegar a les vuit en comptes de les nou. I un cop acabi el partit, Gerard Romero i el seu equip del Fanzone comentaran tota l’actualitat d’una setmana intensa per als blaugranes.
Quan emetran el Joc de cartes, llavors?
Està previst, si no canvi res, que emetin un capítol nou de Joc de cartes la setmana vinent. Ara sí, serà dimecres 11 quan veiem Marc Ribas buscant el millor plat de pèsol del Maresme. Han avançat des de la cadena que recorreran la comarca per descobrir quin restaurant sap convertir aquest producte emblemàtic en un plat memorable. La ruta comença a Sant Andreu de Llavaneres, al Mas Nadal, on es ret homenatge a la cuina tradicional amb una carta que combina receptes clàssiques amb ingredients locals i de temporada. El viatge continuarà a Mataró, al Dale Steakhouse, que presenta una proposta en què la carta gira al voltant de la carn de vaca, amb la brasa i el tracte proper com a punts forts. La tercera parada porta el programa fins al Catalans L’Ecològic, situat al Parc de la Serralada Litoral, on es defensa una cuina ecològica i de pagès, elaborada amb producte 100% català i de proximitat. Finalment, s’aturaran a Premià de Dalt per conèixer La Nova Cisa, on es conjuga tradició i innovació en una cuina que aposta per la sostenibilitat, la qualitat del producte i un estil propi.