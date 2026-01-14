Marc Ribas agafa aquesta setmana la furgoneta de Joc de cartes per traslladar-se a Girona. El programa gastronòmic de TV3 deixa Barcelona després d’un programa en què van buscar les millors braves de la ciutat -i van topar-se amb un cuiner molt malhumorat- per trobar el millor restaurant d’especialitat de Girona. Com ja és habitual, quatre restauradors intentaran superar-se entre ells per guanyar el premi final i el títol que els dona el programa presentat pel xef del Cuines. Durant aquesta novena temporada de Joc de cartes ja han passat per Barcelona i Tarragona per trobar els millors locals d’especialitat de cada zona, i ara, els quatre restaurants gironins intentaran sorprendre amb propostes que van des de la cuina tradicional catalana fins a les pizzes artesanals o la cuina de fusió.
Quins locals participen aquesta setmana a ‘Joc de cartes’?
La gastronomia de Catalunya és d’allò més àmplia i els establiments gironins també aposten pels productes locals. Anxoves de l’Escala, patates d’Olot, vi, carn o mongetes del ganxet són productes que formen part de la zona i que aporten moltíssima riquesa gastronòmica. Aquesta setmana Marc Ribas visitarà quatre locals i la primera parada serà a Banyoles. El local Forquilla i Ganivet, defensat per Petru Rusu, propietari de gestor de compres, posarà el puntet tradicional amb plats de la cuina catalana i mediterrània i un toc personal. Entre els seus plats destacats s’hi pot trobar l’ou cuit a baixa temperatura, croquetes o arròs amb coral i gamba vermella.
Els restauradors del Joc de cartes d’aquesta setmana faran la segona parada a Riudellots de la Selva, on el cuiner i propietari de Pizzeria 33, l’Eduard Cebrià, buscarà sorprendre’ls amb una proposta de pizzes artesanals amb ingredients frescos. Un àpat molt conegut amb fort arrelament italià que buscarà la victòria com a local d’especialitat.
Cuina de fusió i un local dins un hotel
La tercera parada de la setmana a Joc de cartes serà la ciutat de Girona. Alondra Banderas és la cap de sala de La Cevicheria, un local inspirat en diverses cuines sud-americanes amb el cebiche d’autor com a plat estrella. A més a més, ofereixen altres platets inspirats en aquesta cuina de fusió plena de sabor i acompanyada de còctels diversos.
Finalment, Marc Ribas se n’anirà fins a Lloret de Mar. El restaurant The Factory serà la proposta més curiosa, perquè es tracta del restaurant que hi ha dins l’hotel L’Azure. El seu xef, Raúl Rodríguez, defensar una brasa gurmet ple d’influences mediterrànies i orientals que combina tècniques tradicionals i més modernes. Entre els seus plats destacats hi ha entrants com amanides o tàrtar, croquetes, hot-dog de pop a la brasa, peix de llotja a la brasa o hamburgueses, entre d’altres. Quin local aconseguirà convertir-se en el millor restaurant d’especialitat de Girona? La resposta, aquesta nit de dimecres a partir de les 22:05 h a TV3 i la plataforma 3Cat.