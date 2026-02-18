TV3 emetrà aquesta nit, per fi, un nou capítol de Joc de cartes. Els fans del concurs gastronòmic de Marc Ribas començaven a estar empipats després de tantes setmanes sense programa per culpa del futbol. Els partits de la Copa del Rei han mogut tota la graella aquest últim mes i els més foodies estaven orfes de programa des del passat 7 de gener. L’expectació i les ganes de tornar a veure les propostes de restaurants -i els restauradors barallar-se- són enormes. Què se sap del programa d’avui? A quina zona de Catalunya aniran i quin tipus de menjar buscaran?
Joc de cartes busca el millor plat de pèsol del Maresme
L’equip del programa es traslladarà fins al Maresme per analitzar quin dels restaurants de la zona aprofita millor un dels ingredients estrella d’aquesta zona, els pèsols. Aquest tresor gastronòmic dona molt de joc, sobretot en una comarca coneguda per la seva horta. Quin dels restaurants escollits sap convertir aquest producte emblemàtic en un plat memorable?
La ruta comença a Sant Andreu de Llavaneres, al Mas Nadal, on l’encarregat Albert Casado presumirà d’aquesta masia del segle XVII. El restaurant ret homenatge a la cuina tradicional i la seva carta combina receptes clàssiques amb ingredients locals de temporada. El viatge continuarà a Mataró, al Dale Steakhouse. David Torres, el xef i propietari, ha creat una carta molt atractiva que gira al voltant de la carn de vaca, amb la brasa i el tracte proper com a punts forts.
La tercera parada porta el programa fins al Catalans L’Ecològic, situat en plena natura al Parc de la Serralada Litoral. Aquí, el cap de sala Esteve Parés, defensarà una cuina ecològica i de pagès que elaboren amb producte 100% català i de proximitat. Finalment, es traslladaran fins a Premià de Dalt per tastar la proposta de La Nova Cisa. Aquest és el santuari de Laura González, propietària i cap de sala, on conjuga tradició i innovació en una cuina que aposta per la sostenibilitat, la qualitat del producte i un estil propi.
Quin d’ells elevarà el pèsol del Maresme al màxim nivell? La resposta, en una entrega que arribarà després de moltes setmanes d’incògnita sobre si podríem veure capítol o si també es cancel·laria.