Marc Ribas mai no s’hauria imaginat que acabaria treballant de presentador de televisió i, encara menys, que ho faria amb tantíssim èxit com el que té al Joc de cartes de TV3. Des d’aquest pedestal, el xef s’adona que genera molta curiositat tot el que fa i prova d’això són el centenar de missatges que rep diàriament sobre diferents aspectes de la seva vida. Un dels temes que genera més interès, curiosament, té a veure amb els tatuatges que té a la pell. Ell que sempre llueix músculs dels braços, alhora deixa al descobert els molts dibuixos que s’ha fet en aquesta part del cos al llarg dels anys. Quin significat tenen? En un vídeo que ha compartit 3Cat al seu perfil d’Instagram, el cuiner mostra l’últim tattoo que s’ha fet, explica què és i què vol representar.
En aquestes imatges, Marc Ribas mostra el dibuix nou que decora pràcticament tota la part inferior del seu braç dret. Es tracta d’una balena amb cara de gos, un animaló estrany que té el seu significat: “Moltes vegades em pregunten què signifiquen els tatuatges i, potser, no signifiquen res més enllà de ser dibuixos xulos… però, sí, aquests signifiquen coses“, avança.
“Aquí tinc una balena que no sembla una balena, que és l’últim tatuatge que m’he fet, i és la balena del tapís de la creació de la catedral de Girona. N’hi ha dues i aquesta és una d’elles. Ara bé, és una versió que m’ha fet el Sergi”, diu sobre el seu tatuador. I, a sota de l’animaló, afegeix escrit Mare nostrum, el nom que els romans van donar al nostre mar Mediterrani.
I com és que s’ha volgut posar a la pell, per sempre, aquesta balena? “Una mica vindria a ser que jo vaig néixer a Girona i em vaig adonar que no tenia cap tatuatge de Girona, així que vaig decidir fer-me’n aquest”, reconeix en un argument simple que ha fet gràcia perquè no és res de l’altre món. Tampoc no acaba de dir per què aquest símbol i no qualsevol altre relacionat amb Girona, per això. Serà que simplement li ha fet gràcia el disseny?
Debat d’opinions sobre els tatuatges a la publicació del Marc Ribas
Els fans de Marc Ribas han aplaudit, en aquesta publicació, que es posi en tinta tot allò que vulgui. Les icones de riure i aplaudiments han estat molts, de la mateixa manera que també deixen clar que els sembla estupendo que continuï pintant el seu cos així: “Molt bé Marc, a qui li piqui que es grati. Ets collonut, continua així!“, “La balena és molt maca. Els tattos és això, el que t’agradi”, “Girona és preciosa”, “Les balenes m’encanten i aquesta més”.
N’hi ha uns quants que critiquen que s’estiguin fent tants tatuatges, però també se’n pot llegir un d’especial que diu “Ets un client maquíssim”, un comentari han escrit també des del lloc de tattoos de Terrassa que ha escollit per decorar-se el cos. S’ha generat tot un debat a favor i en contra de la gent sobre el fet de tatuar-se la pell, uns comentaris que fan gràcia vistos des de fora que han hagut de sorprendre el presentador.