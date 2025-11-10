El primer càsting de Marc Ribas, ‘Joc de cartes’ i el seu plat preferit a TV3

Marc Ribas ha estat un dels convidats de l’últim Col·lapse, una intervenció que ha servit per promocionar la nova temporada de Joc de cartes que comença aquest dimecres. Aquesta novena edició serà “espectacular”, si fem cas al que ha dit el seu presentador: “És la millor que hem fet en molts anys. Tindreu moltes ganes de veure-ho i gaudir-ho. És una temporada on riem i riureu molt“, ha advertit. Molta gent critica que cada vegada escullin concursants més estrafolaris, però ell nega que sigui cert: “El primer programa que vam gravar va ser a Terrassa, on va sortir el Carles Miró. Ara ens diuen que els concursants són molt crítics, doncs no he tornat a tenir un concursant com aquell. Nosaltres rodem plegats 40 hores i mai no he estat amb ningú com ell i mira que han passat uns quants restauradors”.
De tot el que veurem en aquesta temporada, cal destacar la novetat de la ressenya. Per primera vegada, els restauradors hauran de resumir què els ha semblat el restaurant de torn: “No signaran aquesta ressenya, així que no sabré qui ha escrit quina. El que hauré de fer serà escollir-ne la que m’hagi fet més gràcia o la que trobi més punyent“. El Marc Ribas s’ha fet un expert, com a mestre de cerimònies d’aquest concurs, però no sempre va ser tan espavilat.
De fet, en aquest programa han rememorat com va ser el primer càsting al que es va presentar fa uns quants anys i se’l veia molt nerviós: “Jo no tenia gaire ganes de venir a aquest càsting, però al restaurant teníem un acord amb una empresa que es dedicava a portar-nos turistes. Dos dels propietaris eren periodistes i em van dir que buscaven un cuiner com jo a la televisió. Van passar moltes setmanes i no vaig trucar, però al final em van insistir que ho havia de fer o deixarien de col·laborar amb nosaltres”.
És cert que el plat preferit del Marc Ribas són els peus de porc?
Darrerament, molts fans del programa s’han fixat que Marc Ribas sempre demana els peus de porc quan se’ls troba a la carta. I, davant d’això, s’ha donat per fet que aquest és el seu plat preferit. Què hi ha de cert darrere d’això? Ell ho ha explicat ara per primera vegada: “A mi el que m’agrada més dels programes que faig és que podem explicar tot el que fem al territori, parlar del sector primari i de la nostra cuina que defensem. No m’apassionen els peus de por, però tothom diu que el meu plat preferit és aquest“.
La veritat? “Havia acabat fins als nassos que als restaurants no hi hagi escudella, peus de porc o fricandó a la carta. Només tenen una pota de pop que compren ja cuita i puré de patates! Em fotia una ràbia que vaig dir-me a mi mateix que sempre demanaria el plat més tradicional que tinguin, peus de porc per exemple. Crec que tenia l’obligació de fer-ho“, ha explicat.
El Marc Ribas, que acaba de ser pare de la seva tercera filla fa només dos mesos, també ha parlat sobre altres temes en aquesta entrevista. Per exemple, ha tret a la llum per què creu que hi ha poques dones al capdavant dels rànquings de millors xefs: “La cuina és tan dura com la televisió o qualsevol feina que faci la gent de casa. Si vols l’excel·lència, amb 40 hores a la setmana i 40 dies de vacances l’any no la tindràs. I, moltes vegades, treballar tantes hores de més és incompatible amb la família i la maternitat. En una societat masclista com la que tenim doncs són les dones, gairebé sempre, les que acaben maternant i per això hi ha menys dones al capdavant del rànquing de cuineres. Jo acabo de ser pare fa només dos mesos, de fet, i ho veig“.
Marc Ribas, en contra de les dietes
Molta gent creu que ser cuiner és sinònim d’estar gras perquè et passes tot el dia menjant. Aquest no és el cas de Marc Ribas, certament, que manté un físic molt cuidat i treballat al gimnàs: “Quan estàs treballant, estàs treballant i cuinant pels demés… no estàs tot el dia menjant ni pensant en menjar. Com que part de la teva feina és tastar, doncs quedes una mica saturat perquè ja ho has tastat tot”. Ell és d’aquests que fa dieta Tampoc. I, de fet, diu que no està gaire d’acord amb les dietes: “Crec que s’ha de tenir una mica de sentit comú i tenir uns hàbits nutricionals adequats i saludables. No cal seguir ningú de TikTok, t’ho marca l’OMS. Si segueixes aquests hàbits bons i, un dia, et ve de gust fer un desastre… doncs el fots“.
“Mira, si per mantenir el teu pes corporal has d’ingerir 1800 calories, si te les menges a les set de la tarda o a les set del matí no influeix. Això que diuen que a partir de les set de la tarda no mengis perquè no ho cremaràs, ni cas”. Una afirmació que ha donat ales a Jordi González per deixar anar un tema picant: “A la nit només les pots cremar d’una manera, les calories, que és molt divertida. I diuen que pots arribar a crema 1.000 calories”. I el Marc Ribas ho ha posat en dubte: “Bé, o 300…”.
“Cert, hi ha gent que ha d’anar a l’hamburgueseria abans de fer l’amor“, ha dit el presentador. I això no ha agradat al cuiner: “Amb la panxa plena tot es remena, no sé si va massa bé…”. I llavors com és que triomfen tant les relacions sexuals a l’hora del migdia? L’opinió de Marc Ribas: “Perquè és l’hora tonta i depèn l’edat que tens, no tens la canalla a casa…”.
Una intervenció televisiva divertida i completa que haurà fet les delícies dels seus seguidors.