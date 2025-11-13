Joc de cartes ha estrenat nova temporada de tardor i ho ha fet buscant el millor restaurant d’especialitat de Barcelona. El concurs de cuina més famós de TV3 torna amb més força que mai i els quatre restauradors que han lluitat per aconseguir el títol han proposat quatre especialitats molt diferents. Una rivalitat ferotge, marcada per un restaurador que ha estat molt exigent i que ha patit per culpa d’unes postres que estaven salades. Quins plats han presentat i quin restaurant ha aconseguit el títol de millor local d’especialitat de la ciutat?
Quatre propostes molt variades: de la cuina peruana a la gallega passant per un local de tapes veganes
La primera restauradora que s’ha sotmès a les crítiques i el paladar del seu rival ha estat la Jessi Villanueva del local Perú en tu Mesa. Un local petit però amb els espais molt ben aprofitats. Què han destacat més els competidors? L’espai de la cuina, més gran del que sembla i molt neta i ordenada. El menú que han tastat no podia ser un altre que de cuina tradicional peruana. Un dels hàndicaps que tenien per davant era adaptar part de la carta o oferir opcions veganes per a la Isa Fernández, propietària de la taperia vegana La Perra Verde. Plats com la causa vegana, anticucho -una broqueta de carn feta amb cor de vaca-, el cebiche estil pescador o el tamarinde verd han agradat en línies generals tots els comensals.
Els primers dards s’han començat a veure amb les propostes de plat principal. Dos d’ells portaven plàtans fregits, que el Juanca, copropietari del local de brunch Citizen Café ha trobat “poc cruixents”. Un comentari que ha estat un estira-i-arronsa entre ell i la Jessi durant el programa.
La segona parada de la ruta gastronòmica els ha portat justament al Citizen Café, un local especialitzat a fer brunch que fa nous anys que es troba a la dreta de l’Eixample. Els restauradors han coincidit que l’espai “està pensat per a turistes” tot i que la pitjor part se l’ha endut la cuina, que han trobat bruta. Els plats que han tastat els han semblat senzills i amb un servei ràpid, com una amanida cèsar, hummus o un plat d’ous New York.
Justament aquest àpat ha generat certa fricció entre el Juanca i l’Alejandro, perquè no estaven d’acord sobre la textura de la salsa holandesa del plat. El Marc i l’Alejandro coincidien que estava molt líquida i la textura no era la correcta per a aquest tipus de salsa. El restaurador ha sortit amb la salsera per defensar-la, i la seva actitud envers els rivals no els ha agradat gens.
Una de les restauradores ha patit molt
La tercera parada de Joc de cartes ha estat el restaurant de tradició gallega O’Peregrino Gastromar, una aposta per la cuina marinera amb producte de qualitat i molt fresc. Tan fresc que la Isa ha hagut de contenir-se veient com presentaven algunes peces de marisc vives abans de cuinar-les.
Abans de menjar han fet una revisió ràpida del local que no els ha acabat de convèncer. Un dels moments de la nit ha estat la inspecció de la cuina, que també han trobat bruta, i el Juanca, que ha obert la nevera i ha vist una albergínia podrida, que ha deixat fora perquè l’Alejandro la veiés. La competitivitat ha estat present durant tot el programa. I quins plats han tastat? El producte era d’un nivell superior als altres locals, sobretot perquè es tracta de peix i marisc fresc com les gambes de Palamós, pèsols del maresme amb ous i gambes, turbot, flors de carabassó farcides i llamàntol, que treien directament d’una peixera que tenien a la vista de tots els comensals.
En general, els ha agradat molt, sobretot els arrossos, tot i que l’arròs negre han considerat que els agradaria amb una mica més color. Les postres s’han endut tots els elogis, sobretot els maduixots flamejats amb gelat que ha tastat la Isa, que no ha acabat molt contenta amb la seva adaptació de l’amanida, perquè l‘oferta vegana del local era reduïda.
L’últim restaurant ha estat la taperia vegana de la Isa. La Perra Verde és un local instal·lat al barri de Gràcia que ofereix una carta reduïda i que adapta els plats i les tapes tradicionals amb productes i receptes veganes. Un espai molt acollidor, petit i amb molts detalls d’activisme. La cuina, però, l’han trobat una mica petita i als congeladors tenien alguns productes ja preparats que havien comprat i no estaven fets per ells. En tot cas, el menú consistia a tastar diverses tapes adaptades amb rèpliques molt encertades. Crispetes fetes amb coliflor, una taula de formatges vegans de diversos gustos, moniatos amb salsa de bitxo d’Ibarra, mandonguilles a la jardinera o truita de patates amb ceba. En general, tot els ha agradat, tot i que les mandonguilles no tenien la textura que s’espera d’unes originals fetes amb carn.
Ara bé, la part més crítica han estat les postes. El Juanca ha demanat una torrada de Santa Teresa i en la primera cullerada que s’ha posat a la boca ha hagut d’escopir el que havia menjat. “Una mica més i vomito”, ha expressat. En lloc de posar-hi sucre a la recepta, la xef s’ha confós i ha posat sal.
També ho ha corroborat Ribas -que també ha escopit el que havia menjat-, i s’ha dirigit a la cuina perquè tastessin el plat i s’adonessin de l’error. El Juanca s’ha quedat sense postres i no ha pogut rebre una alternativa, per tant, això l’ha portat a puntuar el menja amb una nota de 3 sobre 10.
Quan tens una Torradeta de Santa Teresa al cap…— 3Cat (@som3cat) November 12, 2025
i et toca una sorpresa salada.
🍞 No era el final dolç, però sí inesperat.#JocDeCartes3Cat pic.twitter.com/aAoLLP3JRH
El moment de la confrontació: qui ha estat el guanyador?
El moment de la confrontació a Joc de cartes mostra quines estratègies o decisions han pres els restauradors. El primer que ha rebut els resultats ha estat el Juanca, que ha suspès la categoria del menjar. La Isa l’ha suspès perquè creu que li mancava una mica més d’estima pel que fa als plats vegans. “Hi ha una diferència entre donar una opinió per millorar un plat a dir que és suspès gastronòmic”, ha dit el Juanca. La Jessi l’ha aprovat amb un 5 justet i les seves explicacions tampoc han acabat de ser ben rebudes pel propietari, que s’ha queixat d’haver rebut “ganivets amb la intenció de fer mal”.
Pel que fa a l‘O’Peregrino, la seva nota provisional era un 6,5. Han suspès la cuina perquè l’han trobat bruta i han destacat que “hi havia aliments que no estaven ben envasats”. La Isa ha estat la més crítica amb el menjar perquè creia que no hi havia moltes opcions veganes. El propietari no s’ho ha pres molt bé, sobretot perquè ella no havia tastat res de la carta, els plats que havien preparat eren adaptacions veganes. La Jessi també tenia un 6,5 a Perú en tu Mesa i la nota més alta se l’ha endut la seva cuina. Tot i que van sortir contents del menjar, ha rebut algunes notes baixes. Finalment, La Perra Verde s’ha quedat amb un 6,3 provisional amb les notes més dures per les postres salades, que el Juanca ha considerat “un error imperdonable”.
Després de les puntuacions de Marc Ribas, els marcadors han acabat variant i ha estat La Perra Verde, la taperia de la Isa, qui s’ha endut el reconeixement a millor restaurant d’especialitat de Barcelona. El mig punt extra del plat estrella, la seva truita de patates amb ceba i sense ou ha estat l’impuls per passar de la tercera a la primera posició.
Què buscaran en el pròxim programa de Joc de cartes? Caldrà esperar al pròxim dimecres al vespre per saber on continua la ruta del concurs gastronòmic de TV3.