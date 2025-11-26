Hi ha una dita molt estesa que diu que l’esmorzar és l’àpat més important del dia. Molts especialistes coincideixen en què fer un bon mos equilibrat i contundent després de llevar-nos ens ajuda a afrontar el dia amb més energia. A Joc de cartes, Marc Ribas torna a Barcelona per buscar el local que ofereixi el millor esmorzar de la ciutat. Després del darrer programa en què la mítica furgoneta es va traslladar a la Garrotxa per tastar els plats amb més gust de la zona -en un episodi lacrimogen amb una arracada dins d’un plat- Ribas torna a la ciutat comtal per conèixer quatre locals molt diferents.
Quins locals participen a ‘Joc de cartes’ aquesta setmana?
Ja ho deien els amics de la família del Super3 amb la seva cançó Superesmorza: “Si no esmorzes bé, no hi tens res a fer. Res per començar, com un bon esmorzar”. A Joc de cartes estiren aquesta filosofia amb quatre propostes molt diferents que naveguen entre la tradició, les novetats, les propostes creatives i les dinàmiques que arriben d’altres països com la moda del brunch.
Aquesta setmana el concurs culinari de TV3 recorrerà diversos barris de Barcelona per tastar les propostes de quatre establiments molt diferents els uns amb els altres. La primera parada se n’anirà al barri de Sant Andreu. El mític escenari de la sèrie El cor de la ciutat serà un dels protagonistes amb L’Andreuenc, un local propietat de Juli Alcoriza, qui també és el cuiner, que reivindicant els esmorzars de “tota la vida”. Plats de cuina casolana i tradició com el seu esmorzar de forquilla.
La segona parada serà a Ciutat Vella. L’Albert Tomàs Papaseit és el director de l’Elsa y Fred, un “clàssic” de la moda del brunch a Barcelona on triomfen els plats creatius. El brunch és un àpat que combina plats de l’esmorzar i el dinar i provés dels anglicismes breakfast i lunch. Ous, truites, torrades, bagels o bols de iogurt són alguns dels platets que podran degustar els participants.
La ruta continuarà al barri de Gràcia amb el xef David Ferré. El seu local, Yesterday, defensa els esmorzars de forquilla amb arrels catalanes i amb tocs de fusió i influències d’arreu del món. Finalment, Joc de cartes passarà aquesta setmana per La Media Naranja, al barri de Sants amb Ingrid Scharlau, cofundadora i assessora healthy, que porta la proposta més curiosa del capítol. Una manera diferent d’entendre aquest àpat tan important on les receptes equilibrades busquen un balanç entre plaer i salut. Quins àpats proposen? Torrades, sucs, bagels, bols de iogurt amb fruita i ous són alguns dels platets que es poden veure a través de les seves xarxes socials. Qui guanyarà el joc aquesta setmana? Tot preparat per descobrir-ho aquest dimecres 26 de novembre a partir de les 22:05 h a TV3 i la plataforma 3Cat.