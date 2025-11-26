Hay un dicho muy extendido que dice que el desayuno es la comida más importante del día. Muchos especialistas coinciden en que tomar un buen bocado equilibrado y contundente después de levantarnos nos ayuda a afrontar el día con más energía. En Joc de cartes, Marc Ribas vuelve a Barcelona para buscar el local que ofrezca el mejor desayuno de la ciudad. Después del último programa en el que la mítica furgoneta se trasladó a la Garrotxa para probar los platos más sabrosos de la zona -en un episodio lacrimógeno con un pendiente dentro de un plato- Ribas regresa a la ciudad condal para conocer cuatro locales muy diferentes.

¿Qué locales participan en ‘Joc de cartes’ esta semana?

Ya lo decían los amigos de la familia del Super3 con su canción Superesmorza: «Si no desayunas bien, no tienes nada que hacer. Nada para empezar, como un buen desayuno». En Joc de cartes extienden esta filosofía con cuatro propuestas muy diferentes que navegan entre la tradición, las novedades, las propuestas creativas y las dinámicas que llegan de otros países como la moda del brunch.

Marc Ribas busca el mejor desayuno de Barcelona en ‘Joc de cartes’ | 3Cat

Esta semana el concurso culinario de TV3 recorrerá varios barrios de Barcelona para probar las propuestas de cuatro establecimientos muy diferentes entre ellos. La primera parada será en el barrio de Sant Andreu. El mítico escenario de la serie El cor de la ciutat será uno de los protagonistas con L’Andreuenc, un local propiedad de Juli Alcoriza, quien también es el cocinero, que reivindica los desayunos de «toda la vida». Platos de cocina casera y tradición como su desayuno de tenedor.

La segunda parada será en Ciutat Vella. Albert Tomàs Papaseit es el director de Elsa y Fred, un «clásico» de la moda del brunch en Barcelona donde triunfan los platos creativos. El brunch es una comida que combina platos del desayuno y el almuerzo y proviene de los anglicismos breakfast y lunch. Huevos, tortillas, tostadas, bagels o tazones de yogur son algunos de los platillos que podrán degustar los participantes.

La ruta continuará en el barrio de Gràcia con el chef David Ferré. Su local, Yesterday, defiende los desayunos de tenedor con raíces catalanas y con toques de fusión e influencias de todo el mundo. Finalmente, Joc de cartes pasará esta semana por La Media Naranja, en el barrio de Sants con Ingrid Scharlau, cofundadora y asesora healthy, que trae la propuesta más curiosa del capítulo. Una manera diferente de entender esta comida tan importante donde las recetas equilibradas buscan un balance entre placer y salud. ¿Qué platos proponen? Tostadas, jugos, bagels, tazones de yogur con fruta y huevos son algunos de los platillos que se pueden ver a través de sus redes sociales. ¿Quién ganará el juego esta semana? Todo preparado para descubrirlo este miércoles 26 de noviembre a partir de las 22:05 h en TV3 y la plataforma 3Cat.