‘Joc de cartes’ regresa a TV3 con las mejores bravas de Barcelona

Los fans de Joc de cartes están de enhorabuena porque, esta noche, podrán disfrutar de un nuevo capítulo en TV3. Después de la pausa por las vacaciones de Navidad, que se ha hecho larga, Marc Ribas ocupará el prime time del miércoles otra vez con una emisión que recorrerá cuatro locales de Barcelona. El objetivo llama la atención y puede enganchar a los telespectadores, ya que quieren averiguar cuáles son las mejores patatas bravas de Barcelona. Se trata, seguramente, del entrante con más adeptos… así que habrá que estar atento para ver si realmente debemos apuntar alguno de los cuatro participantes para ir a su propuesta de salsa brava.

¿Sobre qué tratará el nuevo capítulo de Joc de cartes de esta semana? | TV3

Estos son los restaurantes que participan en el Joc de cartes de esta noche

Es bien cierto que cada cocinero las interpreta a su manera, un clásico que ya es mucho más que una simple tapa. En Atabalats Gastro Burgers, Alba Martínez y su equipo defienden unas patatas bravas que entienden «con personalidad propia«. En esta primera parada, que los llevará hasta el barrio de Gràcia, también probarán los otros productos de una carta con las tapas y las hamburguesas como protagonistas. Todo, 100% vegano y con un montón de opciones de origen vegetal. Además, presumen de que todos sus postres son artesanales, elaborados con ingredientes locales e inspirados en sabores europeos y latinoamericanos.

El Bar Bauma ha sido el elegido de la zona del Eixample, donde Àlex Mitats competirá con los demás para intentar demostrar que sus bravas logran mantener viva la esencia de un local histórico que ahora se ha renovado. Con 50 años de trayectoria, este es el típico bar de tapas, platillos «y de los que saben comer bien«. Situado justo frente a la Casa de les Punxes, combinan tradición y modernidad en una carta con la que quieren convencer a Marc Ribas.

En Ciutat Vella, la tercera parada los hará degustar la propuesta de Tapes La Bona Sort de Débora Moreira. Esta jefa de sala presentará unas patatas bravas que elaboran con mucha dedicación, tanta como con el resto de su propuesta familiar que basan en la cocina tradicional catalana. Seis tipos diferentes de croquetas, un montón de platos para compartir, tapas de toda la vida, huevos estrellados… una carta atractiva que tiene buena pinta.

Y, finalmente, el equipo del programa culinario se trasladará hasta Esplugues de Llobregat porque allí han encontrado a La Mari Ollero. Raúl Ferrera apuesta por unas bravas que dice que reflejan el espíritu abierto y mestizo de su proyecto, que fusiona la cocina andaluza y la catalana. En esta vermutería, las tapas tienen buena pinta y la oferta es muy amplia. Si logran cautivar a los rivales o no, queda menos por descubrirlo.

Marc Ribas buscará las mejores bravas de Barcelona | 3Cat

Este miércoles vuelve la rutina y, aunque no apetezca mucho hablar de comida después de los excesos de estos días de Navidad, siempre gusta tomar ideas de restaurantes para ir con los amigos a comer unas buenas bravas. Las puñaladas y la mala leche entre los concursantes serán el acompañamiento perfecto para un concurso que probablemente hará muy buena audiencia como siempre.