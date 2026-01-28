¿Por qué no emiten ‘Joc de cartes’ en TV3 este miércoles?

TV3 no emitirá Joc de cartes esta noche, tampoco, y ya van dos miércoles seguidos. La temporada actual del programa de Marc Ribas está siendo un poco caótica, teniendo en cuenta que no ha ocupado su slot ininterrumpidamente ni mucho menos. Después de una pausa más larga de lo normal en las fiestas de Navidad -donde no hubo emisión desde el 10 de diciembre hasta el 7 de enero-, el regreso en enero ha sido aún más irregular. Y todo, porque el calendario deportivo manda y el Zona Champions demanda su lugar.

La mala suerte, si se le puede llamar así, ha querido que los últimos partidos de los culés en la Liga de Campeones coincidan en miércoles y, por lo tanto, esto ha dejado sin capítulo a los fans del concurso gastronómico. Esta noche, de la misma manera que ocurrió la semana pasada, la programación cambia y no será la habitual. Después del TN Vespre, harán un capítulo del APM? que comenzará a las diez de la noche y durará hasta casi las once. Será entonces cuando empiece el Zona Champions, que hablará de todo lo que haya dado de sí el Barça-Copenhague.

Así queda la programación de TV3 esta noche

¿Cuándo volverá Joc de cartes a TV3?

Entonces, ¿hasta cuándo tendrán que esperar los fans de Joc de cartes para ver más enfrentamientos entre los restauradores? Será la semana próxima, en principio, cuando vuelva a la programación el programa de Marc Ribas. Será el cuatro de febrero cuando el equipo buscará el mejor plato de guisantes del Maresme, donde este ingrediente es considerado como un auténtico tesoro gastronómico. Dulces, tiernos y muy apreciados tanto por cocineros como por comensales; ellos serán los protagonistas de la emisión más esperada del programa. La idea es que recorran la comarca para descubrir qué restaurante sabe convertir este producto emblemático en un plato memorable.

La cadena pública avanza que la ruta comenzará en Sant Andreu de Llavaneres y que después irán hasta Mataró. Ahora bien, también visitarán el Parque de la Serralada Litoral y la excursión terminará en Premià de Dalt. Entre platos de guisantes y opiniones cruzadas, solo uno de estos restaurantes logrará convencer a los rivales, llevarse los votos de Marc y ganar los 5.000 euros del premio. Aún tendremos que esperar un poco, pero, unos días más de paciencia para saber qué ofrece cada restaurante seleccionado y cómo afrontan este concurso.