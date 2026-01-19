Marc Ribas nunca se habría imaginado que acabaría trabajando como presentador de televisión y, mucho menos, que lo haría con tantísimo éxito como el que tiene en Joc de cartes de TV3. Desde este pedestal, el chef se da cuenta de que todo lo que hace genera mucha curiosidad y prueba de ello son los cientos de mensajes que recibe diariamente sobre diferentes aspectos de su vida. Uno de los temas que genera más interés, curiosamente, tiene que ver con los tatuajes que tiene en la piel. Él, que siempre luce los músculos de los brazos, al mismo tiempo deja al descubierto los muchos dibujos que se ha hecho en esta parte del cuerpo a lo largo de los años. ¿Qué significado tienen? En un video que ha compartido 3Cat en su perfil de Instagram, el cocinero muestra el último tattoo que se ha hecho, explica qué es y qué quiere representar.

En estas imágenes, Marc Ribas muestra el nuevo dibujo que decora prácticamente toda la parte inferior de su brazo derecho. Se trata de una ballena con cara de perro, un animalito extraño que tiene su significado: «Muchas veces me preguntan qué significan los tatuajes y, quizás, no significan nada más allá de ser dibujos chulos… pero, sí, estos significan cosas«, avanza.

«Aquí tengo una ballena que no parece una ballena, que es el último tatuaje que me he hecho, y es la ballena del tapiz de la creación de la catedral de Girona. Hay dos y esta es una de ellas. Ahora bien, es una versión que me ha hecho Sergi», dice sobre su tatuador. Y, debajo del animalito, añade escrito Mare nostrum, el nombre que los romanos dieron a nuestro mar Mediterráneo.

¿Y cómo es que ha querido ponerse en la piel, para siempre, esta ballena? «Un poco vendría a ser que yo nací en Girona y me di cuenta de que no tenía ningún tatuaje de Girona, así que decidí hacerme este», reconoce en un argumento simple que ha hecho gracia porque no es nada del otro mundo. Tampoco acaba de decir por qué este símbolo y no cualquier otro relacionado con Girona, por eso. ¿Será que simplemente le ha hecho gracia el diseño?

Marc Ribas explica quin significat tenen els seus tatuatges | Instagram

A sota d’aquesta versió hi ha afegit el mare nostrum | Instagram

Debate de opiniones sobre los tatuajes en la publicación de Marc Ribas

Los fans de Marc Ribas han aplaudido, en esta publicación, que se ponga en tinta todo lo que quiera. Las iconas de risa y aplausos han sido muchas, de la misma manera que también dejan claro que les parece estupendo que continúe pintando su cuerpo así: «Muy bien Marc, al que le pique que se rasque. Eres genial, ¡continúa así!«, «La ballena es muy bonita. Los tattos es eso, lo que te guste», «Girona es preciosa», «Las ballenas me encantan y esta más».

Hay unos cuantos que critican que se esté haciendo tantos tatuajes, pero también se puede leer uno especial que dice «Eres un cliente magnífico», un comentario que han escrito también desde el lugar de tattoos de Terrassa que ha escogido para decorarse el cuerpo. Se ha generado todo un debate a favor y en contra de la gente sobre el hecho de tatuarse la piel, unos comentarios que hacen gracia vistos desde fuera que han debido sorprender al presentador.