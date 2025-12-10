Joc de cartes vuelve a Barcelona una vez más esta temporada de otoño. El programa gastronómico de 3Cat buscaba la semana pasada el mejor restaurante de especialidad de Tarragona en un episodio marcado por unas puntuaciones muy bajas, cucarachas en la cocina y unos rivales muy competitivos. Ahora, el chef Marc Ribas vuelve a su furgoneta para trasladarse a la ciudad condal, en esta ocasión para buscar la mejor bodega. Las bodegas, establecimientos donde se venden bebidas y productos de alimentación, están muy arraigadas en la memoria gastronómica de Barcelona.

¿Quién no ha hecho nunca un vermut con unas patatas fritas después de pasear por la Rambla o el paseo marítimo? Las bodegas son espacios donde las tapas, los vinos, los vermuts y los locales con encanto confluyen para convertirse en un espacio de conversación para pasar un buen rato. Este miércoles día 10 de diciembre a partir de las 22:00 h, Joc de cartes buscará cuál es el mejor establecimiento que reúna todas las características más destacadas que debe tener una buena bodega. ¿Quiénes son los cuatro participantes?

‘Joc de cartes’ pasará por cuatro rincones de Barcelona

La primera parada de la ruta comenzará en el Eixample. Cerca de la Sagrada Familia se encuentra la bodega Pepeta, un negocio donde trabaja Victoria Santo, que es encargada de sala. Aquí defienden una propuesta en la que quieren hacer sentir al cliente «como en casa» con sus tapas y un ambiente «de barrio». ¿Qué podrán probar los restauradores? Además de las bebidas, un elemento indispensable, tienen tapas como olivas, boquerones, croquetas, patatas o bocadillos.

La segunda parada del viaje en Joc de cartes llegará hasta Sarrià en la Bodega Dalmau. Su propietario es Fran Dalmau y según cuentan apuesta por un «proyecto que combina autenticidad y personalidad propia». A través de sus redes sociales se puede ver algunas de las tapas que podrían probar los restauradores y el presentador en el programa. Gilda, un bocadillo planchado, un surtido de embutidos, unas patatas fritas o una ensaladilla rusa, entre otros, todo bien maridado con un vermut o una copa de vino.

Algunas de las tapas que probarán en ‘Joc de cartes’ esta semana | 3Cat

Un buen picoteo y el encanto de la tradición

Marc Ribas dejará Sarrià para pasar al Barrio Gótico, donde Pepa Juncà es la propietaria de la Bodega 8. Un local convertido en punto de encuentro para sus clientes que pueden disfrutar de un buen picoteo y una larga lista de vinos y vermuts que podrán probar los restauradores. La última parada del programa de esta semana finalizará en Nou Barris. Aquí está situada La Bodegueta d’en Miquel. Su propietario es Miquel Àngel Borrull, quien reivindica el encanto de «las bodegas de toda la vida» y la tradición de un estilo de restauración que forma parte de la herencia social y cultural de la ciudad. ¿Y qué platillos ofrece para acompañar sus bebidas? Gambas saladas, tapas de queso, rollitos de salmón, mejillones o berberechos, entre otros.

Marc Ribas busca la mejor bodega de Barcelona en ‘Joc de cartes’ | 3Cat

¿Quién se llevará los 5.000 euros de premio? Entre vinos, tapas, vermuts y algunas opiniones cruzadas entre los participantes y alguna queja, Joc de cartes decidirá cuál es la mejor bodega de Barcelona. Los resultados, esta noche en TV3 y la plataforma 3Cat.