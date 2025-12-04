¿Quién es el mejor restaurante de especialidad de Tarragona? Esta es la pregunta que ha planteado Joc de cartes esta semana. Un programa algo flojo, con puntuaciones bajas y algunos visitantes que se paseaban por las instalaciones de la cocina de uno de los locales participantes. Las propuestas que traían eran diversas: desde tapas gourmet hasta arroces, pasando por pollos asados y hamburguesas gigantes. Una de las restauradoras ha sido muy meticulosa desde el primer momento y eso parece que ha terminado afectando a sus puntuaciones en una confrontación final donde volaron cuchillos.

Cuatro locales con propuestas totalmente diferentes

Esta temporada Joc de cartes se ha trasladado a Tarragona y sus alrededores para buscar el mejor restaurante de especialidad de la zona. Los restauradores, evidentemente, han intentado defender aquello que mejor se les da, aunque cada uno traía una propuesta muy diferente. La primera parada ha sido en Reus en el Oxygen Gastrobar, un espacio dirigido por Xavi Morros que se especializa en tapas más elaboradas y que van un poco más allá de la tradición. El espacio se veía moderno y decorado con gusto, pero Rosa Maria, la propietaria del local Pollos Maya, ha jugado sus cartas desde un buen momento, observando con lupa el interior de la cocina, que consideró que algunas zonas no estaban lo suficientemente limpias o bien organizadas e incluso desmontaron la campana extractora.

Els restauradors desmunten la campana extractora a ‘Joc de cartes’ per veure la brutícia | 3Cat

En cuanto a los platillos que probaron, las opciones eran variadas, también adaptadas a Rosa, que es celíaca. Surtido de croquetas, una tortilla abierta con quesos o tartar de salmón. La peor parte se la llevó el canelón, que se dieron cuenta de que la carne tenía un sabor extraño, demasiado fuerte. Incluso el chef Marc Ribas se dirigió a la cocina para saber qué había pasado con el plato y si hacía días que lo habían descongelado. Probablemente, la mejor parte se la llevan los postres, pero desde un primer momento fue evidente que los restauradores no dejarían pasar ni una a la hora de puntuar y juzgar lo que estaban probando.

Marc Ribas tasta el caneló i veu que el farcit no és bo a ‘Joc de cartes’ | 3Cat.

Especialidad en hamburguesas y platos enormes

La segunda parada de la ruta gastronómica los llevó al OD Burger, situado en Llorenç del Penedès, donde Oriol Carbonell y su pareja defienden las hamburguesas de especialidad, eso sí, las cantidades son para ir con la familia. El espacio se llevó la peor parte de las valoraciones porque era bastante pequeño y el interior, a pesar de que tenía una decoración bastante chula de estilo estadounidense, tampoco les terminó de convencer.

¿La mejor parte? Todo el menú que probaron. Además de unos entrantes para compartir que eran gigantes: dos platos de nachos y papas completas, cada restaurador y el presentador probaron algunas de las hamburguesas especiales, que incluso tenían tres pisos de carne.

Els plats de l’OD Burger eren enormes a ‘Joc de cartes’ | 3Cat

El Marc Ribas s’ha quedat tot parat amb la mida de la seva hamburguesa a ‘Joc de cartes’ | 3Cat.

Aun así, aunque Oriol trajo pan para celíacos especial para Rosa y sus platos fueron uno de los mejores de la noche, sus rivales atacaron con sus puntuaciones donde había fallado, como el espacio o la cocina.

El tercer local que se enfrentó al juicio del programa fue Pollos Maya, el local de Rosa Maria en Reus. Un espacio pensado como cadena y que tiene seis locales repartidos por Tarragona. Su especialidad es el Pollo Maya, una receta secreta para sus pollos asados que elaboran en sus obradores. Aunque el interior no les termina de hacer justicia porque tiene pantallas de autoservicio y el local está más pensado para pedir la comida para llevar, la cocina se llevó todos los elogios porque estaba superlimpia.

Així és l’interior del Pollos Maya, el local que ha participat a ‘Joc de cartes’ _ 3Cat

Como decíamos, el local está pensado para el autoservicio y, por lo tanto, los espectadores han visto a Marc Ribas convertido en camarero por un día. Han probado algunos de los entrantes que elaboran en su obrador, como la ensaladilla rusa o las empanadillas, aunque el plato principal eran las elaboraciones de pollos como el Pollo Maya, el codillo de cerdo o las costillas.

Marc Ribas ha fet de cambrer a ‘Joc de cartes’ _ 3Cat

Los participantes tuvieron que comerse el plato con las manos porque los cubiertos no eran los más adecuados y eso es un aspecto que no les terminó de convencer, sobre todo a Pepe, del local Tapepear, que calificó el pollo de ser «triste» y «de hospital», una valoración que no recibió bien la propietaria del local.

Els restauradors han de menjar amb les mans a ‘Joc de cartes’ | 3Cat

Arroces salados y un par de bichos pequeños en la cocina

La última parada del programa fue en la ciudad de Tarragona, en uno de los locales que prometía más, teniendo en cuenta que el espacio y la cocina que tenían eran de un nivel superior a los contrincantes. En el Tapepear de Pepe Sánchez encontraron un espacio muy bonito, decorado con mucho buen gusto y una cocina con todos los electrodomésticos y espacios bien ordenados. El problema, sin embargo, fue cuando empezaron a hurgar y abrieron un par de hornos, de donde salieron dos visitantes: pequeños bichos que se paseaban por allí. Rosa Maria, que fue quien descubrió los bichitos, ya miró el plato con otros ojos.

Han trobat dues petites cuques a la cuina a ‘Joc de cartes’ | 3Cat.

Han trobat una segona cuca a ‘Joc de cartes’ | 3Cat

Aun así, no todo fueron quejas porque los primeros platos que probaron, además de la presentación, coincidieron en que eran muy buenos. Los grandes elogios fueron para el pulpo con papas y el magret de pato, que eran muy tiernos.

El pop els ha agradat molt a ‘Joc de cartes’ _ 3Cat.

Los restauradores compartieron con Marc que habían encontrado «turistas» en la cocina, aunque admitieron que estaban comiendo con tranquilidad, todos menos Rosa Maria. Volviendo a los platos, les tocaba probar la especialidad, varios tipos de arroces: de alcachofa, de anguila ahumada, de secreto de cerdo o de pulpo. El problema que encontraron es que todos estaban salados menos el de Marc, que había quedado «dulce», es decir, un error en el punto de sal. El chef se dirigió a la cocina para saber qué había pasado y creía que quizás no se había probado antes de salir a la mesa.

Els arrossos han sortit salats a ‘Joc de cartes’ _ 3Cat.

Los cocineros del local, después de probarlos, coincidieron en que habían salido «un poco fuertes». Los participantes también declararon que les sabía mal el error porque su plato de especialidad había afectado una muy buena comida, porque los postres también eran buenísimos.

La confrontación final, un ganador muy claro y el plato estrella

Después de pasar por todos los locales, fue el momento de descubrir las notas en la mesa de confrontación. El OD Burger recibió un 6,1, aunque la mejor puntuación fue para la comida con un 7. Sus hamburguesas gustaron mucho, pero se sintió decepcionado porque cree que atacaron su espacio, que era su punto débil. El Oxygen Gastrobar tampoco recibió una nota muy alta, en general fueron puntuaciones muy bajas sin destacar casi ninguna categoría en todos los locales. Rosa suspendió la comida por el canelón, que decían que era «agrio» e incluso el presentador admitió que estaba «al límite». La cocina fue muy comentada porque el interior «no estaba bien distribuido».

Rosa, de los Pollos Maya, fue la restauradora que más meticulosa fue y eso se reflejó en su nota, un 5,9. Aprobó la comida y Pepe fue el más crítico con los platos que probó y repitió que el pollo para él era «triste y de hospital». En cuanto al Tapepear, Pepe aprobó con un 5,7, pero su comida fue suspendida por Rosa Maria con un 4, justificado por la sal que llevaban los arroces. Oriol consideró que Rosa «había jugado sus cartas y no había sido objetiva con sus notas». Pepe también recibió un 4 por la cocina porque había bichos, y se tomó peor una nota baja por la cocina que por la comida. El presentador reveló que Rosa Maria había sido la participante que había puesto las notas más bajas del programa: «No he ido con mala intención», dijo ella. «Es la persona que vino a jugar más, iba de farol y no le ha servido de nada», expresó Oriol.

¿Quién fue el ganador? Después de las puntuaciones del chef y el plato estrella, el OD Burger se convirtió en el mejor restaurante de especialidad de Tarragona según Joc de cartes. El plato estrella también se lo lleva su local por la hamburguesa triple OD.

L’hamburguesa de Marc Ribas a ‘Joc de cartes’ ha estat molt ben valorada i s’endú el plat estrella | 3Cat

Las notas de Marc Ribas terminaron de definir la clasificación, que ya encabezaba el OD Burger, que terminó con un 6,9. El Tapepear con un 6,4, el Pollos Maya con un 6,2 y finalmente el Oxygen Gastrobar con un 5,7. La próxima semana, un episodio más de Joc de cartes en 3Cat.