‘Joc de cartes’ busca el mejor restaurante de especialidad de Tarragona

Vuelve Joc de cartes una semana más. Después de un programa muy curioso con una protagonista absoluta en Barcelona en el que el chef Marc Ribas buscaba el mejor desayuno de la ciudad, la furgoneta del programa se traslada a Tarragona. En esta ocasión la premisa es encontrar el mejor restaurante de especialidad donde los sabores y los contrastes serán los protagonistas, aunque el avance del programa promete escenas de lo más divertidas y encuentros animales en la cocina. ¿Qué establecimientos pasarán por Joc de cartes este miércoles y cuál es su plato de especialidad?

Los cuatro establecimientos que participan esta semana en ‘Joc de cartes’

Aunque el chef de Cuines busca el mejor local con platos de especialidad de Tarragona, el programa de 3Cat no se quedará solo en la antigua Tarraco, sino que se trasladará a los alrededores de la ciudad para probar diversas propuestas. Según el avance que han publicado a través de las redes sociales, sin embargo, tendrá algún protagonista más allá de los alimentos. La primera parada de la ruta gastronómica comenzará en Reus. Aquí se encuentra el gastrobar Oxygen, propiedad de Xavi Morros, donde los restauradores harán un bocado con unas tapas variadas que combinan técnica y producto para adaptar un plato cotidiano y convertirlo en una experiencia gastronómica. ¿Y qué podrán probar? Su carta es amplia y tienen desde las típicas patatas bravas, croquetas hasta carne a la brasa, pulpo, tortilla o canelones de la abuela.

Tarragona es tierra de sabores y contrastes y cada restaurante esconde una especialidad que lo define. "Joc de cartes" busca el mejor establecimiento



Miércoles, a las 22.05, en TV3 y en la plataforma 3Cat

La segunda parada será hacia uno de los sectores gastronómicos que están cada vez más en auge: las hamburguesas gourmet. El Oriol Carbonell es camarero en la OD Burger, situada en Llorenç del Penedès, y defienden una carta con una gran variedad de hamburguesas que por las imágenes que han compartido en 3Cat, son enormes. «Eso no era una hamburguesa, era una vaca entera en trozos», apunta una restauradora.

Pollos al ast, tapas y una cucaracha

La tercera parada volverá a Reus para probar uno de los locales de Pollos Maya. Aquí, su copropietaria, Rosa Maria Gassull, ha encontrado una manera de mantener la tradición del pollo al ast con una receta que acumula muchos seguidores. Los restauradores que concursan esta semana en Joc de cartes encontrarán una experiencia curiosa para probar este plato.

La última parada de la ruta será en la ciudad de Tarragona con un establecimiento que ha abierto hace poco tiempo. Pepe Sánchez es el propietario de Tapepear, un local que apuesta por las tapas, los arroces y el producto fresco. ¿Qué platos podrán probar? Croquetas, bravas, alcachofas, gambas, carnes, pescados y arroces de marisco o carne, entre otros.

Por otro lado, este breve avance del programa también ha mostrado una visita muy animal. En una de las inspecciones que hacen los restauradores dentro de la cocina de un local que aún no se sabe cuál es, encontrarán varias cucarachas pequeñas paseando por algunos espacios. ¿Quién se llevará los 5.000 euros del premio esta semana en Joc de cartes? Esta noche de miércoles a partir de las 22:05 h en 3Cat, la respuesta a quién será el mejor restaurante de especialidad de Tarragona.