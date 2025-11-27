El desayuno es la primera comida del día y buena parte de los especialistas señalan que es la más importante del día. Comenzar el día con una buena dosis de energía y una comida equilibrada, variada y contundente puede ser un buen impulso para iniciar las actividades de la jornada. Marc Ribas ha vuelto a Barcelona después de un episodio lacrimógeno de Joc de cartes en la Garrotxa para encontrar el local que ofrezca el mejor desayuno de la ciudad condal. Cuatro locales se han enfrentado en un episodio divertidísimo donde el desayuno de tenedor y el brunch han sido los grandes rivales. Además, la propuesta de una concursante que había abierto su local hacía solo dos meses ha acaparado buena parte del protagonismo en un episodio donde el catalán ha recibido un buen golpe.

Desayuno versus brunch: la tradición contra las nuevas tendencias

La primera parada del programa ha sido en el barrio de Sant Andreu. El escenario de las primeras temporadas de la mítica serie El cor de la ciutat recibía a los rivales en un local especializado en desayunos de tenedor. L’Andreuenc es un espacio donde la tradición, los platos cocinados a fuego lento y las recetas de toda la vida han sido muy bien valoradas. Un espacio bonito, organizado y que tiene mucho calidez ha gustado mucho entre los concursantes. Como el programa era temático para buscar el mejor desayuno de Barcelona, los participantes han probado platos salados y platos dulces. El Juli, propietario y chef de l’Andreuenc, les ha preparado una buena dosis de desayunos potentes que han impresionado mucho a Ingrid, la propietaria de uno de los locales de brunch y especializada en recetas healthy, saludables y con «superalimentos». Fricandó, revoltí mallorquín o albóndigas con gambas y guisantes han sido algunos de los platillos que han podido probar y que les han encantado.

Las albóndigas de l’Andreuenc han gustado mucho en ‘Joc de cartes’ | 3Cat.

De los platos dulces había una buena variedad: brownie, pastel de zanahoria y el más destacado, una Santiago de coco, una adaptación del pastel gallego que cambia el ingrediente base y que les ha parecido muy original. Durante esta primera comida los participantes han comenzado a conocerse entre ellos y la confesión de Ingrid les ha dejado muy sorprendidos: su local, La Media Naranja, abrió hace solo dos meses. «Yo he estudiado ADE y abrimos el local por diversión y porque me encanta la nutrición y comer bien». Una confesión que ha dejado a los restauradores boquiabiertos. ¿El gran protagonista de la comida? El debate entre David y Marc Ribas sobre la tortilla de patatas. El chef del Cuines ha defendido a capa y espada la tortilla de patatas sin cebolla y David es un gran fan de la tortilla que lleva cebolla.

Truita amb ceba, fricandó insuperable i creativitat brutal.

Quan et confies…, et guanyen pel paladar i pel personatge.

🍳 I tot, amb molt bon humor.#JocDeCartes3Cat pic.twitter.com/2yNCZSmE8B — 3Cat (@som3cat) November 26, 2025

El segundo local era Elsa y Fred, un espacio especializado en brunch con una decoración muy rústica y especial. Quizás el protagonismo de esta segunda excursión culinaria se lo ha llevado Ingrid. Los espectadores han comenzado a darse cuenta de que cuando la chica decía algún barbarismo mezclando palabras del catalán con el castellano, el programa incorporaba un elemento sonoro como si se tratase de un error. En las redes, sin embargo, no ha terminado de gustar que usaran este elemento para señalar los errores.

Trobo injust els mec mec del programa quan la noia d’origen alemany diu barbarismes . S’ha d’agrair que al menys s’esforci parlant català. #JocDeCartes3Cat

En altres programes, alguns personatges, més autoctons, o no l’han parlat o han dir més barbsrismes — Mario cavaradossi (@cavaradossi17) November 26, 2025

Avui gran cagada del programa posant un so d'error cada cop que la concursant catalano-alemanya deia un barbarisme. Un programa on ha concursat gent parlant en castellà, un canal on el catanyol ja no és notícia. Realmente lamentable. #JocDeCartes3Cat — Ilitx (@SenyorIlitx) November 26, 2025

Sin embargo, otros usuarios sí estaban de acuerdo con este efecto sonoro, teniendo en cuenta la cantidad de palabras inventadas que se han escuchado durante el programa, aunque su actitud en todo momento ha sido muy positiva y ha puntuado de manera altísima a sus rivales. ¿Se podría decir que se valora el esfuerzo aunque el resultado no sea correcto?

En todo caso, el segundo local dirigido por Albert les ha traído las grandes iconos de un menú de brunch: huevos Benedict con salmón, tostadas de aguacate y huevos revueltos. En cuanto a los Benedict, han criticado que el gofre que servía como pan «tenía sabor a magdalena». En todo caso, los dulces han triunfado con el pastel de quesos o el açaí con plátano que ha probado Ingrid.

Los huevos Benedict no han gustado mucho en ‘Joc de cartes’ | 3Cat

Ingrid ha compartido que sus tostadas de aguacate eran buenas y se notaba un producto fresco, aunque no ha podido «encuntrar» -una de las muchas palabras que ha inventado- el guacamole.

Un desayuno de tenedor con un precio muy bueno

La tercera parada del programa ha sido el Yesterday, el local de David Ferré que también se especializa en el desayuno de tenedor y «gastronomizar el menú de mediodía». Platos de toda la vida que han gustado muchísimo, aunque el local se ha llevado la peor nota, de hecho, ha suspendido. Un espacio pequeño, con una decoración oscura que no encaja para nada con los buenos platos que se pueden probar allí. ¿Y qué han probado? Un revuelto con setas, bikini trufado, capipota con garbanzos y albóndigas con sepia. Los platos dulces también han sido muy buenos como pan, chocolate, aceite y sal, turrón de chocolate blanco o un bizcocho, todo muy casero.

El Juli ha valorado muy bien las albóndigas del Yesterday | 3Cat

Lo que más ha sorprendido a los restauradores ha sido el precio porque toda la comida les ha costado un poco menos de 59 euros, una cifra muy diferente respecto a los precios que han pagado en los otros locales.

Un supermercado dentro del local y una clase magistral de superalimentos

La última parada de la ruta ha sido La Media Naranja, el local de Ingrid. Al poner un pie en el interior se han encontrado con un supermercado enorme lleno de productos saludables y superalimentos llenos de vitaminas. En un inicio abrieron este supermercado para después construir en el interior un local para probar algunos platillos de brunch «muy completo y healthy«, ha destacado la chica, que hace solo dos meses que ha abierto el espacio.

El local de Ingrid en el interior es un supermercado | 3Cat

Más allá de la espectacularidad del local, que era todo nuevo y estaba muy completo, la comida no les ha terminado de seducir. Para iniciar la comida han probado espirulina, una microalga que funciona como suplemento alimenticio. Los dulces los prepara su pastelero, lo cual no les ha terminado de convencer. Tampoco lo han hecho sus zumos y batidos naturales, como el que ha probado David.

Hi ha batuts que et toquen… i batuts que et fallen.

Sempre palma algú.

🥤La ronda no sempre és justa.#JocDeCartes3Cat pic.twitter.com/gy2KMMeeL0 — 3Cat (@som3cat) November 26, 2025

Sin embargo, si algo se puede decir del episodio es que Marc Ribas no ha parado de reír durante todo el programa. El buen ambiente entre los concursantes era evidente e incluso con sus valoraciones han intentado ayudarse entre ellos, ofrecer consejos y valorar la buena comida.

Marc no ha parado de reír durante todo el programa en ‘Joc de cartes’ | 3Cat

Los primeros platos los han valorado bien, como un bikini, un bocadillo de salmón o un bagel. Los postres tampoco eran malos, pero les faltó que fueran hechos por ellos. Eso sí, el producto era de muy buena calidad. La buena actitud de la joven emprendedora, sin embargo, no ha servido para evitar que sus rivales valoren negativamente la comida. Ha suspendido todas las categorías menos el espacio. «Les falta rodaje en la sala y casi todos los puntos del servicio han ido un poco cojos», ha declarado David. También han criticado que no se cambiaron los cubiertos que habían usado para los platos salados.

Ingrid no ha recibido muy buena nota en ‘Joc de cartes’ | 3Cat.

La confrontación final y el ganador del programa

La confrontación final ha sido una de las mejores que se recuerdan en Joc de cartes. Aunque había algunas notas bajas, en general los restauradores han sido muy constructivos entre ellos, han intentado valorar de manera crítica pero sin hacer daño e intentando respetar dos maneras de hacer desayunos, los de tenedor y el brunch. Quien ha salido peor parada ha sido Ingrid, que se ha quedado con un 4,8. La reseña de los restauradores ha sido la más dura hacia la chica: «No me ha aportado nada gastronómicamente. Creo que se han equivocado de negocio».

Ella no ha recibido muy bien la baja nota que tenía el espacio del local y en general coinciden en que su producto es muy bueno, pero les faltan manos que sepan trabajarlo. Al final, con los cambios de nota y la puntuación del presentador, el local ganador ha sido el Yesterday. Aunque la clasificación provisional daba la victoria a L’Andreuenc, las puntuaciones nuevas y el plato estrella lo han cambiado todo.

Los votos de Marc Ribas dan la victoria al Yesterday en ‘Joc de cartes’ | 3Cat.

David ha conseguido un 8,2 de puntuación, también gracias al medio punto del plato estrella por su plato de capipota. En segundo lugar, se sitúa L’Andreuenc con 7,1 puntos, Elsa y Fred con 6,7 y al final un aprobado justo con un 5 para Ingrid. En conjunto, un episodio muy divertido en el que los restauradores han reído mucho y se ha visto muy buen ambiente entre ellos.