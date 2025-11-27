L’esmorzar és el primer àpat del dia i bona part dels especialistes assenyalen que és el més important del dia. Engegar el dia amb una bona dosi d’energia i un àpat equilibrat, variat i contundent pot ser un bon impuls per encetar les activitats de la jornada. Marc Ribas ha tornat a Barcelona després d’un episodi lacrimogen de Joc de cartes a la Garrotxa per trobar el local que ofereixi el millor esmorzar de la ciutat comtal. Quatre locals s’han enfrontat en un episodi divertidíssim on l’esmorzar de forquilla i el brunch han estat els grans rivals. A més a més, la proposta d’una concursant que havia obert el seu local feia només dos mesos s’ha endut bona part del protagonisme en un episodi on el català ha rebut una bona patacada.
Esmorzar versus brunch: la tradició contra les noves modes
La primera parada del programa ha estat al barri de Sant Andreu. L’escenari de les primeres temporades de la mítica sèrie El cor de la ciutat rebia els rivals en un local especialitzat en esmorzars de forquilla. L’Andreuenc és un espai on la tradició, els plats fets amb xup-xup i les receptes de tota la vida han estat molt ben valorades. Un espai maco, organitzat i que té molt caliu ha agradat molt entre els concursants. Com el programa era temàtic per buscar el millor esmorzar de Barcelona, els participants han tastat plats salats i plats dolços. El Juli, propietari i xef de l’Andreuenc els ha preparat una bona dosi d’esmorzars potents que han fet obrir molt els ulls de la Ingrid, la propietària d’un dels locals de brunch i especialitzada en receptes healthy, saludables i amb “superaliments”. Fricandó, revoltí mallorquí o mandonguilles amb gambes i pèsols han estat alguns dels platets que han pogut tastar i que els han agradat molt.
Dels plats dolços n’hi havia una bona varietat: brownie, pastís de pastanaga i la més destacada, una Santiago de coco, una adaptació del pastís gallec que canvia l’ingredient base i que els ha semblat molt original. Durant aquest primer àpat els participants s’han començat a conèixer entre ells i la confessió de la Ingrid els ha deixat ben parats: el seu local, La Media Naranja, va obrir fa només dos mesos. “Jo he estudiat ADE i vam obrir el local per diversió i perquè m’encanta la nutrició i menjar bé”. Una confessió que ha deixat els restauradors amb la boca oberta. El gran protagonista de l’àpat? El debat entre el David i el Marc Ribas sobre la truita de patates. El xef del Cuines ha defensat a capa i espasa la truita de patates sense ceba i el David és un gran fan de la truita que porta ceba.
Quan et confies…, et guanyen pel paladar i pel personatge.
El segon local era l’Elsa y Fred, un espai especialitzat en brunch amb una decoració molt rústica i especial. Potser el protagonisme d’aquesta segona excursió culinària se l’han endut l’Ingrid. Els espectadors han començat a adonar-se que quan la noia deia algun barbarisme barrejant paraules del català amb el castellà, el programa incorporava un element sonor com si es tractés d’un error. A les xarxes, però, no ha acabat d’agradar que fessin servir aquest element per assenyalar les errades.
Trobo injust els mec mec del programa quan la noia d'origen alemany diu barbarismes . S'ha d'agrair que al menys s'esforci parlant català. #JocDeCartes3Cat
En altres programes, alguns personatges, més autoctons, o no l’han parlat o han dir més barbsrismes
Avui gran cagada del programa posant un so d'error cada cop que la concursant catalano-alemanya deia un barbarisme. Un programa on ha concursat gent parlant en castellà, un canal on el catanyol ja no és notícia. Realmente lamentable. #JocDeCartes3Cat
Ara bé, altres usuaris sí que estaven d’acord amb aquest efecte sonor, tenint en compte la de paraules inventades que s’han sentit durant el programa, tot i que la seva actitud en tot moment ha estat molt positiva i ha puntuat de manera altíssima els seus rivals. Es podria dir que es valora l’esforç tot i que el resultat no sigui correcte?
En tot cas, el segon local dirigit per l’Albert els ha portat les grans icones d’un menú de brunch: ous Benedict amb salmó, torrades d’alvocat i ous remenats. Pel que fa als Benedict han criticat que el gofre que servia com a pa “feia gust de magdalena”. En tot cas els dolços han triomfat amb el pastís de formatges o l‘açaí amb plàtan que ha tastat la Ingrid.
La Ingrid ha compartit que les seves torrades d’alvocat eren bones i es notava un producte fresc, tot i que no ha pogut “encuntrar” -una de les moltes paraules que ha inventat- el guacamole.
Un esmorzar de forquilla amb un preu molt bo
La tercera parada del programa ha estat el Yesterday, el local del David Ferré que també s’especialitza en l’esmorzar de forquilla i “gastronomitzar el menú de migdia”. Plats de tota la vida que els han agradat moltíssim, tot i que el local s’ha endut la pitjor nota, de fet, ha suspès. Un espai petit, amb una decoració fosca que no casa gens amb els bons plats que s’hi poden tastar. I què han tastat? Un remenat amb bolets, biquini trufat, capipota amb cigrons i mandonguilles amb sípia. Els plats dolços també han estat molt bons com pa, xocolata, oli i sal, torró de xocolata blanca o un pa de pessic, tot ben casolà.
El que més ha sorprès els restauradors ha estat el preu perquè tot l’àpat els ha costat una mica menys de 59 euros, una xifra molt diferent respecte als preus que han pagat en els altres locals.
Un supermercat dins el local i una classe magistral superaliments
L’última parada de la ruta ha estat La Media Naranja, el local de la Ingrid. Només posar un peu a l’interior s’han trobat amb un supermercat enorme ple de productes saludables i superaliments plens de vitamines. En un inici van obrir aquest supermercat per després construir a l’interior un local per tastar alguns platets de brunch “molt complet i healthy“, ha remarcat la noia, que fa només dos mesos que ha obert l’espai.
Més enllà de l’espectacularitat del local, que era tot nou i estava molt complet, el menjar no els ha acabat de seduir. Per iniciar l’àpat han tastat espirulina, una microalga que funciona com a suplement alimentari. Els dolços els prepara el seu pastisser, cosa que no els ha acabat de convèncer. Tampoc ho han fet els seus sucs i batuts naturals, com el que ha tastat el David.
Sempre palma algú.
Ara bé, si alguna cosa es pot dir de l’episodi és que el Marc Ribas no ha parat de riure durant tot el programa. El bon rotllo entre els concursants era evident i fins i tot amb les seves valoracions s’han intentat ajudar entre ells, oferir consells i valorar el bon menjar.
Els primers plats els han valorat bé, com un biquini, un entrepà de salmó o un bagel. Les postres tampoc eren dolentes, però els ha faltat que fossin fetes per ells. Això sí, el producte era de molt bona qualitat. La bona actitud de la jove emprenedora, però, no ha servit per evitar que els seus rivals valorin negativament l’àpat. Ha suspès totes les categories menys l’espai. “Els falta rodatge a la sala i gairebé tots els punts del servei ha anat una mica coixa”, ha declarat el David. També han criticat que no es canviés els coberts que havien fet servir per als plats salats.
La confrontació final i el guanyador del programa
La confrontació final ha estat una de les més bones que es recorden a Joc de cartes. Tot i que hi havia algunes notes baixes, en general els restauradors han estat molt constructius entre ells, han intentat valorar de manera crítica però sense fer mal i intentant respectar dues maneres de fer esmorzars, els de forquilla i el brunch. Qui ha sortit més mal parada ha estat la Ingrid, que s’ha quedat amb un 4,8. La ressenya dels restauradors ha estat la més dura cap a la noia: “No m’ha aportat res gastronòmicament. Crec que s’han equivocat de negoci”.
Ella no ha rebut molt bé la poca nota que tenia l’espai del local i en general coincideixen en el fet que el seu producte és molt bo, però els falten mans que ho sàpiguen treballar. Al final, amb els canvis de nota i la puntuació del presentador, el local guanyador ha estat el Yesterday. Tot i que la classificació provisional donava la victòria a L’Andreuenc, les puntuacions noves i el plat estrella ho han capgirat tot.
El David ha aconseguit un 8,2 de puntuació, també gràcies al mig punt del plat estrella pel seu plat de capipota. En segon lloc, se situa L’Andreuenc amb 7,1 punts, L’Elsa y Fred amb 6,7 i al final un aprovat justet amb un 5 per a la Ingrid. Tot plegat un episodi molt divertit en què els restauradors han rigut molt i s’ha vist molt rotllo entre ells.