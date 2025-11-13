Joc de cartes ha estrenat aquest dimecres el primer capítol de la temporada de tardor. Quatre restauradors de Barcelona han intentat defensar la seva cuina d’especialitat amb propostes i inspiracions molt diverses: tocs tradicionals de la cuina peruana, plats frescos de marisc amb inspiració gallega, la gran moda dels brunch o opcions de tapes clàssiques en format vegà. La gastronomia és tot un món i les opcions de les receptes sempre poden adaptar-se per fer feliços els comensals. En aquest primer programa, el millor restaurant d’especialitat de Barcelona segons Joc de cartes ha estat La Perra Verde, un local de tapes propietat de la Isa Fernández que prepara platets i racions de les tapes tradicionals amb productes vegans i adaptats per a les persones que segueixen aquesta dieta.
Un dels moments més importants del programa són les puntuacions i Marc Ribas, el xef i presentador que condueix l’espai, té una gran responsabilitat. Després de tastar els àpats dels quatre locals, ha de decidir quin serà el plat estrella de la nit, que ajudarà a sumar 0,5 punts al local que aconsegueixi sorprendre’l. En aquest cas ha estat el restaurant guanyador qui també s’ha endut aquest distintiu, però que sembla una contradicció a la croada viral del presentador.
La contradicció del presentador després de la seva defensa brutal de la truita de patates sense ceba
El plat estrella de la nit va ser la truita de patates clàssica de La Perra Verde, una recepta que elabora la xef del local i que adapta al veganisme, substituint els ingredients d’origen animal. El tret distintiu, però, és que segons indica Ribas, aquesta truita porta ceba, i ell tenia molt clar de quin bàndol estava en aquest debat gastronòmic etern.
Durant l’edició d’estiu de Joc de cartes, Marc Ribas va ser el protagonista d’un video en què donava la seva opinió sobre algunes pràctiques molt controvertides a la cuina. Després de mostrar-se totalment en contra de tot aquell que prepari el pa amb tomàquet triturat, va generar tot un terratrèmol després de decantar-se per un dels dols bàndols de la truita de patates: s’ha de preparar amb ceba o sense ceba? És un debat etern i tothom en diu la seva, però en el vídeo publicat a les xarxes de 3Cat, Marc Ribas ho tenia claríssim.
Sorprenentment, Marc Ribas va admetre que pertany al col·lectiu que prefereix la truita sense ceba i va llançar una croada a favor d’aquesta manera de preparar un plat tan conegut: “És clar, com ha de ser! És que la truita de patates es diu truita de patates. On has vist la ceba, aquí? Enlloc! Truita-de-patates”.
Entre els comentaris van reobrir aquesta batalla sense final, entre aquells que defensaven la versió sense ceba i aquells que hi estaven en contra. “La truita de patates sense ceba sempre”, “Doncs jo sempre del team truita de patates amb ceba”, “Amb ceba sempre”, van escriure els usuaris. Sembla, però, que per un dia ha decidit canviar d’opinió perquè curiosament de tots els plats que ha tastat, ha triat la truita de patates -sense ou- i amb ceba del restaurant que ha concursat a Joc de cartes. Haurà canviat de bàndol? Tot plegat, un debat molt divertit que sempre genera moltes reaccions.