TV3 no emetrà un capítol nou de Joc de cartes aquest dimecres, sinó que el programa quedarà relegat a la setmana vinent per culpa del futbol. La cadena pública ha confirmat a El Món que la programació estarà alterada aquesta setmana perquè dos partits marcaran l’actualitat de la nit.
En primer lloc, a les 19 hores, els teleespectadors podran veure el partit que enfrontarà el Barça femení contra l’Athletic Club en la semifinal de la Supercopa d’Espanya. La cadena pública té els drets i no desaprofitarà l’oportunitat d’emetre un match que sempre els aporta molt bona audiència.
Quan acabi el partit, emetran el Telenotícies Vespre en el seu horari habitual. I, llavors, si la franja del Joc de cartes està lliure, per què no fan Joc de cartes? Doncs males notícies per als fans del concurs gastronòmic, que hauran d’esperar uns dies perquè el Barça masculí també juga demà i, davant d’això, TV3 ha optat per recol·locar el Zona Champions a les 22:50 hores per tal de parlar-ne. En el seu cas, juguen Champions contra el Slavia Praga i pot donar uns quants titulars després de l’última derrota.
TV3 no emetrà l’Atrapa’m si pots ni el Joc de cartes
Aquest dimecres serà estrany per al teleespectador habitual de TV3, que no podrà posar-se a prova amb les preguntes de l’Atrapa’m si pots i que tampoc no podran conèixer nous restaurants de la mà de l’equip del Marc Ribas. No és una mala notícia per a TV3 aquesta modificació, ja que els posa en safata de plata una nit bona on segurament faran una quota de pantalla molt alta.
Mentre que Joc de cartes ha obtingut un 16,7% i un 15,1% en les dues últimes emissions, la retransmissió dels partits del Barça femení supera aquestes xifres -o, almenys, així ho ha fet històricament. De fet, en l’emissió del partit de Champions que les va enfrontar al París el 17 de desembre van fer-los assolir un boníssim 21,3% de share. O el 23% que van superar al novembre gràcies al partit contra el Chelsea, per exemple.
Amb la graella diferent, intentaran compensar l’audiència amb una sobredosi de futbol que sempre és sinònim de bones xifres d’audiència. A les deu de la nit, al seu lloc, emetran un APM? on descobriran una promo d’Eufòria, on donaran a conèixer els quatre conquistadors que volen aconseguir el cor de Groenlàndia a una nova edició de L’illa de les temptacions.