El cuiner més malhumorat i dèspota de ‘Joc de cartes’: “Ni gluten ni p…”

Joc de cartes ha buscat les millors patates braves de Barcelona en un programa que ha estat d’allò més entretingut. No hi han faltat llàgrimes, penediments, acusacions, crítiques i un concursant molt primmirat que ha acabat sent el protagonista indiscutible. Els rivals tenien les expectatives altíssimes quan han anat al seu restaurant, és clar, i la decepció ha acabat sent majúscula perquè ell és d’aquests als qui res no els sembla bé… però ell tampoc no és que faci meravelles. Quan li ho han retret, ha acabat trencant-se i reconeixent que pateix una depressió que l’afecta molt.
A les xarxes socials, però, els teleespectadors han centrat les seves crítiques en el cap de cuina del tercer restaurant. No ha sabut acceptar cap crítica, se l’ha vist tractar molt malament als seus cuiners i també ha deixat anar uja falta de respecte molt forta cap a la concursant celíaca quan li ha demanat pa sense gluten: “Ni gluten ni polles, que la gent mengi el que ha de menjar”, ha arribat a etzibar.
Atabalats Gastro Burgers aposta pels gossos i els plats vegans
El primer restaurant a competir en el programa de Marc Ribas ha estat l’Atabalats Gastro Burgers, que ha defensat l’arquitecta Alba Martínez des del restaurador de Gràcia. La primera impressió del local ha agradat als altres i han trobat que la decoració acollidora. Ara bé, la nota ha caigut en picat quan han entrat en una cuina “amb perills”, molts congeladors i “claustrofòbica”: “O ets un ninja o no pots treballar allà perquè l’espai és molt petit”, han lamentat.
Guanya punts que puguis entrar amb gos i que tinguin un munt de plats vegans a la carta, això sí. Quan s’han assegut a taula, els han servit dues racions de patates braves amb una presentació original que ha rebut molts elogis. No hem d’oblidar que aquí venen a jugar i, evidentment, han dit que les han trobat poc cruixents. Dels aperitius, s’han sentit crítiques als tequeños perquè el formatge no estava fos. No han entès la idea de menjar les hamburgueses amb les mans, veient les seves valoracions, i consideren que no tenien potencial. Les postres han rebut la millor de les notes, això sí, ja que les han trobat molt bones.
Pel que fa a les notes, s’ha demostrat que no els ha convençut massa perquè només han obtingut un 5,6 de nota mitjana. La nota més alta ha estat per a l’espai i el servei, amb un 6,3 respectivament. Les patates braves i el menjar aproven pels pèls amb un 5 pelat; així que la categoria especial no els ajuda.
El Bar Bauma, una bona opció de l’Eixample
El Bar Bauma ha estat l’escollit de la zona de l’Eixample, on l’Àlex Mitats ha ofert un bon menjar amb bona pinta i millor valoració dels rivals. El local no els ha entusiasmat, però tampoc desagradat. La cuina, per això, ha rebut tot d’afalagaments perquè estava molt neta i tot molt ben etiquetat.
Aquí venien a valorar la seva versió de patates braves i, en general, les han trobat ben cruixents. L’únic crític de la nit, el Raúl, ha posat la puntilla, sí: “Han de ser quadrades com tota la vida i ni panaderes de churrero”. Després de dir que sap que el propietari és “fill de” i arribar amb molts prejudicis, ha reconegut que l’ha acabat “tapant la boca”: “T’he donat molta canya i reconec que he menjat molt bé”.
Després de tastar tota la proposta, l’han catapultat fins a la primera posició amb un 6,5 de mitjana. El servei obté la nota més alta amb un 7,7, mentre que les patates braves queden amb un 5,3 quan segurament es mereixien més.
Tapes La Bona Sort, la veu de l’experiència a Ciutat Vella
A Ciutat Vella, la tercera parada els ha fet degustar la proposta de Tapes La Bona Sort de la família de la Débora Moreira. Les expectatives eren molt altes perquè, al darrere, tenien una família de restauradors amb més de 40 anys d’experiència. Els ha decebut una mica, encara que el local els ha enamorat i les dues cuines els han deixat amb la boca oberta. A taula, el Raúl ha demanat que el sorprenguessin amb la tria i això no ha agradat a un xef que no hanarriscat en la tria, però que tampoc no ha convençut massa.
Les seves patates braves tenien la forma ideal i estaven bones, però no tenien cap mena de picant i això els ha restat punts. Amb cada crítica dels rivals, les càmeres del programa gravaven el cuiner esbroncant els encarregats de la cuina de molt males maneres: “A aquesta truita li faltava ou. Que n’has posat dos, dius? Dos ous els meus, aquest ha estat teu”. I, després, la perla contra la concursant celíaca perquè la cambrera li ha servit la truita contaminada amb pa amb gluten i ella li ha demanat canviar: “Ni gluten ni polles, que la gent mengi el que ha de menjar”, ha esclatat des de la cuina sense cap mena de mirament. Com era evident, a les xarxes l’han deixat verd per aquestes faltes de respecte i la seva actitud dèspota.
Els han valorat amb un 6,1 de nota mitjana, mentre que el servei s’endú la millor valoració amb un 7,3. La pitjor ha estat, curiosament, per a les patates braves que suspenen amb un 4,7.
La Mari Ollero, tapes criticades a Esplugues de Llobregat
Finalment, els concursants han tastat la proposta del concursant més crític de tot el programa. A Esplugues de Llobregat, el Raúl Ferrera ha decebut bastant amb menjar congelat. Tenien les expectatives altes, en veure que ell era tan exigent i parlava tan bé de la seva cuina. Un cop allà, han vist les patates mig preparades a la nevera i s’han escandalitzat.
El resultat no ha agradat gens i tot era un comentari negatiu rere un altre: “No és una bona truita”, “L’aspecte no diu res”, “Oliós”, “El menjar no estava bo” i “El calamar dur i la maionesa artificial” són algunes de les coses que han dit a taula. L’escena més forta, quan una d’elles no ha estat capaç de tallar el pa de la seva torrada perquè estava massa dur. El Marc Ribas ha hagut d’exhibir múscul i li ha tallat ell.
Han acabat amb tres categories suspeses, la de les patates braves, menjar i preu. La nota mitjana? Un 5 pelat i molt generós, mentre que la pitjor ha estat el menjar amb un 4. L’espai i la cuina, l’única cosa que se salva amb un 6 cadascuna.
La confrontació final, marcada per les llàgrimes
Quan el concurs els ha ajuntat a la confrontació final, l’Àlex ha posat el crit al cel quan ha vist com l’han valorat: “Crec que he estat massa generós posant notes, ja que aquestes no representen el que hem fet al programa ni el que fem. Es pot anar a jugar puntuant baix, però… No han puntuat el que pensaven de debò, han anat a votar el que a ells els anava bé”.
“Posar-te un 6 ha estat molt generós perquè dels dos plats que vaig menjar, un no es podia menjar literalment”, li han retret a l’Alba que ha posat molt males notes perquè és celíaca i vegetariana… cosa que li complicava trobar plats a les cartes.
La Débora ha plorat quan ha rebut la crítica dels altres, ja que ha deixat clar que es penedeix d’haver portat el restaurant al programa. El Raúl s’ha emocionat quan l’ha vist plorar i s’hi ha vist una escena sorprenentment tendra entre ells. Al final, el Raúl ha acabat reconeixent que pateix una depressió en una escena molt inesperada al Joc de cartes.
Després de fer la mitjana amb les notes del presentador, el restaurant guanyador a les millors braves de Barcelona ha estat el Bar Balma. El plat estrella se l’endú també aquest clàssic renovat de Barcelona, que s’ha mantingut en primera posició en tot moment i encara més després dels canvis de nota.