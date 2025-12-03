‘Joc de cartes’ busca el millor restaurant d’especialitat de Tarragona

Torna Joc de cartes una setmana més. Després d’un programa molt curiós amb una protagonista absoluta a Barcelona en què el xef Marc Ribas buscava el millor esmorzar de la ciutat, la furgoneta del programa es trasllada a Tarragona. En aquesta ocasió la premissa és trobar el millor restaurant d’especialitat en què els sabors i els contrastos seran els protagonistes, tot i que l’avançament del programa promet escenes d’allò més divertides i trobades animals a la cuina. Quins establiments passaran per Joc de cartes aquest dimecres i quin és el seu plat d’especialitat?
Els quatre establiments que participen aquesta setmana a ‘Joc de cartes’
Tot i que el xef del Cuines busca el millor local amb plats d’especialitat de Tarragona, el programa de 3Cat no es quedarà només a l’antiga Tarraco, sinó que es traslladarà als voltants de la ciutat per tastar diverses propostes. Segons l’avançament que han publicat a través de les xarxes socials, però, tindrà algun protagonista més enllà dels aliments. La primera parada de la ruta gastronòmica començarà a Reus. Aquí s’hi troba el gastrobar Oxygen, propietat de Xavi Morros, on els restauradors faran un mos amb unes tapes variades que combinen tècnica i producte per adaptar un plat quotidià i convertir-lo en una experiència gastronòmica. I què hi podran tastar? La seva carta és àmplia i tenen des de les típiques patates braves, croquetes fins a carn a la brasa, pop, truita o canelons de l’àvia.
Tarragona és terra de sabors i contrastos i cada restaurant amaga una especialitat que el defineix. "Joc de cartes" busca el millor establiment
La segona parada serà cap a un dels sectors gastronòmics que estan que cada cop més en auge: les hamburgueses gurmet. L’Oriol Carbonell és cambrer a l’OD Burger, situat a Llorenç del Penedès, i defensen una carta amb una gran varietat d’hamburgueses que per les imatges que han compartit a 3Cat, són enormes. “Allò no era una hamburguesa, era una vaca sencera a trossos”, apunta una restauradora.
Pollastres a l’ast, tapes i una cuca
La tercera parada tornarà a Reus per tastar un dels locals de Pollos Maya. Aquí, la seva copropietària, Rosa Maria Gassull, ha trobat una manera de mantenir la tradició del pollastre a l’ast amb una recepta que acumula molts seguidors. Els restauradors que concursen aquesta setmana a Joc de cartes trobaran una experiència curiosa per tastar aquest àpat.
L’última aturada de la ruta serà a la ciutat de Tarragona amb un establiment que ha obert fa poc temps. Pepe Sánchez és el propietari de Tapepear, un local que aposta per les tapes, els arrossos i el producte fresc. Quins plats podran tastar? Croquetes, braves, carxofes, gambes, carns, peixos i arrossos de marisc o carn, entre d’altres.
D’altra banda, aquest breu avançament del programa també ha mostrat una visita molt animal. En una de les inspeccions que fan els restauradors dins la cuina d’un local que encara no se sap quin és, trobaran diverses cuques petites passejant per alguns espais. Qui s’endurà els 5.000 euros del premi aquesta setmana a Joc de cartes? Aquesta nit de dimecres a partir de les 22:05 h a 3Cat, la resposta a qui serà el millor restaurant d’especialitat de Tarragona.