‘Joc de cartes’ torna a TV3 amb les millors braves de Barcelona

Els fans de Joc de cartes estan d’enhorabona perquè, aquesta nit, podran gaudir d’un capítol nou a TV3. Després de l’aturada per les vacances de Nadal, que s’ha fet llarga, Marc Ribas ocuparà el prime time del dimecres una altra vegada amb una emissió que recorrerà quatre locals de Barcelona. L’objectiu crida l’atenció i pot enganxar els teleespectadors, ja que volen esbrinar quines són les millors patates braves de Barcelona. Es tracta, segurament, de l’entrant amb més adeptes… així que caldrà estar atent per veure si realment hem d’apuntar algun dels quatre participants per anar a la seva proposta de salsa brava.

Aquests són els restaurants que participen en el Joc de cartes d’aquesta nit

És ben cert que cada cuiner les interpreta a la seva manera, un clàssic que ja és molt més que una simple tapa. A l’Atabalats Gastro Burgers, l’Alba Martínez i el seu equip defensen unes patates braves que entenen “amb personalitat pròpia“. En aquesta primera parada, que els portarà fins al barri de Gràcia, també tastaran els altres productes d’una carta amb les tapes i les hamburgueses com a protagonistes. Tot, 100% vegà i amb un munt d’opcions d’origen vegetal. A més a més, presumeixen que totes les seves postres són artesanals, elaborats amb ingredients locals i inspirats en sabors europeus i llatinoamericans.

El Bar Bauma ha estat l’escollit de la zona de l’Eixample, on l’Àlex Mitats competirà amb els altres per intentar demostrar que les seves braves aconsegueixen mantenir viva l’essència d’un local històric que ara s’ha renovat. Amb 50 anys de trajectòria, aquest és el típic bar de tapes, platillosi dels qui saben menjar bé“. Situat just davant de la Casa de les Punxes, combinen tradició i modernitat en una carta amb la que volen convèncer el Marc Ribas.

A Ciutat Vella, la tercera parada els farà degustar la proposta de Tapes La Bona Sort de la Débora Moreira. Aquesta cap de sala presentarà unes patates braves que elaboren amb molta dedicació, tanta com amb la resta de la seva proposta familiar que basen en la cuina tradicional catalana. Sis tipus diferents de croquetes, un munt de plats a compartir, tapes de tota la vida, ous estrellats… una carta atractiva que fa bona pinta.

I, finalment, l’equip del programa culinari es traslladarà fins a Esplugues de Llobregat perquè allà han trobat La Mari Ollero. El Raúl Ferrera aposta per unes braves que diu que reflecteixen l’esperit obert i mestís del seu projecte, que fusiona la cuina andalusa i la catalana. En aquesta vermuteria, les tapes fan bona cara i l’oferta és molt àmplia. Si aconsegueixen captivar els rivals o no, queda menys per descobrir-ho.

Aquest dimecres torna la rutina i, encara que no vingui massa de gust parlar de menjar després dels excessos d’aquests dies de Nadal, sempre agrada agafar idees de restaurants per anar amb els amics a fer unes bones braves. Els punyals i la mala llet entre els concursants seran l’acompanyament perfecte per a un concurs que probablement farà molt bona audiència com sempre.

Marc Ribas torna a la ciutat comtal per tastar quatre propostes molt diferents per al primer àpat del dia

