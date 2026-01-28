El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Per què tampoc no emeten ‘Joc de cartes’ a TV3 aquest dimecres? 
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
28/01/2026 09:53

TV3 no emetrà Joc de cartes aquesta nit, tampoc, i ja van dos dimecres seguits. La temporada actual del programa de Marc Ribas està sent una mica caòtica, tenint en compte que no ha ocupat el seu slot ininterrompudament ni molt menys. Després d’una aturada més llarga del normal a les festes de Nadal -on no va haver-hi emissió des del 10 de desembre fins al 7 de gener-, el retorn al gener ha estat encara més irregular. I tot, perquè el calendari esportiu mana i el Zona Champions demana el seu lloc.

La mala sort, si se li pot dir així, ha volgut que els últims partits dels culers a la Lliga de Campions coincideixin en dimecres i, per tant, això ha deixat sense capítol als fans del concurs gastronòmic. Aquesta nit, de la mateixa manera que va passar la setmana passada, la graella canvia i no serà l’habitual. Després del TN Vespre, faran un capítol de l’APM? que començarà a les deu de la nit i durarà fins a gairebé les zones. Serà llavors quan comenci el Zona Champions, que parlaran de tot el que hagi donat de si el Barça-Copenhaguen.

Així queda la graella de TV3 aquesta nit
Qui és el millor restaurant d'especialitat de Girona segons 'Joc de cartes'? | 3Cat.
Aquesta nit no s’emetrà Joc de cartes? | 3Cat.

Quan tornarà Joc de cartes a TV3?

Llavors, els fans de Joc de cartes fins quan hauran d’esperar per veure més enfrontaments entre els restauradors? Serà la setmana vinent, en principi, quan torni a la graella el programa de Marc Ribas. Serà el quatre de febrer quan l’equip buscarà el millor plat de pèsol del Maresme, on aquest ingredient és considerat com un autèntic tresor gastronòmic. Dolços, tendres i molt apreciats tant per cuiners com per comensals; ells seran els protagonistes de l’emissió més esperada del programa. La idea és que recorrin la comarca per descobrir quin restaurant sap convertir aquest producte emblemàtic en un plat memorable.

La cadena pública avança que la ruta començarà a Sant Andreu de Llavaneres i que després aniran fins a Mataró. Ara bé, també visitaran el Parc de la Serralada Litoral i l’excursió acabarà a Premià de Dalt. Entre plats de pèsols i opinions encreuades, només un d’aquests restaurants aconseguirà convèncer els rivals, endur-se els vots del Marc i guanyar els 5.000 euros del premi. Encara haurem d’esperar una mica, però, uns dies més de paciència per saber què ofereix cada restaurant seleccionat i com afronten aquest concurs.

Marc Ribas TV3

