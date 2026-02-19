Joc de cartes ha tornat a TV3 per la porta gran amb una entrega molt bona que buscava el millor plat de pèsol del Maresme. Les espectaculars xifres d’audiència que ha aconseguit demostren que hi havia ganes de veure volar ganivets entre els restauradors, el que vaja si ha passat. Hem vist el típic propietari amb 40 anys d’experiència i mala bava, el modernet, el tiquismiquis i també la bona que ha acabat sent més exigent del que semblava. Tot, en una entrega amb acusacions i un dels restaurants molt superior respecte als altres. El guanyador es podia intuir fàcil, però això no impedeix que hagin fet un molt bon 22,6% de share i 352.000 teleespectadors de mitjana. A les altres cadenes no han pogut competir-hi, ni tan sols La Revuelta que entrevistava els guanyadors del Benidorm Fest i han quedat amb un 8,4% molt inferior.
Mas Nadal, una opció bona a Sant Andreu de Llavaneres
La primera parada ha estat a Sant Andreu de Llavaneres, al Mas Nadal, on l’encarregat Albert Casado ha presumit d’aquesta masia del segle XVII. L’exterior els ha agradat, de la mateixa manera que també han aplaudit el menjador clàssic i la cuina gegant. L’han trobat molt vella i amb una mica de manca de neteja, això sí. S’han decebut molt quan han vist que tenien els pèsols congelats: “Això no m’ho esperava. Pèsols del Maresme congelats mai, l’estàs maltractant”, ha dit un dels rivals.
Aquest restaurant familiar de tota la vida ret homenatge a la cuina tradicional i ofereix uns plats grans que els han deixat molt sorpresos. Els han servit dues elaboracions diferents de pèsols i un dels contrincants ha reconegut que aquells eren frescos i no els congelats que havia vist. Ara bé, el més gran dels concursants ha continuat insistint que estaven congelats. El Marc Ribas en persona ha anat a la cuina i ha comprovat que tenia raó qui defensava que eren frescos.
“Molt tendra i la reducció està boníssima, no puc dir res”, han premiat quan els han servit les carns. Les postres no estaven malament, però han preferit els salats. La nota mitjana ha estat d’un 5,9, amb quatre categories empatades amb un 6 mentre que les pitjors han estat la del pèsol i el preu amb un 5,7 respectivament.
El Dale Stealhouse de Mataró, carns gegants i a preus molt competitius
El viatge ha continuat a Mataró, al Dale Steakhouse. David Torres, el xef i propietari, ha creat una carta molt atractiva que gira al voltant de la carn de vaca, amb la brasa com a punt fort. La decoració no els ha acabat de convèncer, ja que hi han trobat mancances. Quan han vist que els pèsols siguin frescos ho han destacat. Els ganivets entre dos dels restaurants han començat a volar, ja que a l’Albert no li ha agradat que l’acusessin de tenir pèsols congelats i s’hi ha venjat.
La cambrera ha guanyat molts punts, ja que s’ha esforçat a parlar català quan encara l’està aprenent. El plat de patates ha caigut a terra perquè estava molt nerviosa, però els altres l’han puntuat molt bé igualment per la seva actitud. Els plats que els han servit eren exageradament grans i no sabien ni què dir. L’Esteve ha estat el més crític, una altra vegada, però els altres han estat d’acord amb què els pèsols no eren els millors per culpa del brou que els acompanyava.
La carta és increïble perquè els preus són molt competitius, tant que el presentador ha arribat a preguntar-li al propietari com s’ho fa perquè li surtin els números. Sorprenentment, ha dit que opta per comprar la vaca sencera. Els segons plats els han encantat i les postres gegants, també. La nota mitjana ha estat d’un 6,7 gràcies al 8 del servei i el 7,3 de la categoria de menjar. El pitjor ha estat el pèsol, al que han valorat amb només un 5.
Els pèsols de Catalans L’Ecològic, la proposta més casolana
La tercera parada ha portat el programa fins al Catalans L’Ecològic, situat al Parc de la Serralada Litoral. Aquí, l’Esteve Parés, el més punyent dels restauradors, no ha convençut perquè hi han trobat una manca de neteja important gran a la sala: “La taula enganxava”. Tots tres han quedat decebuts, però el que més ha sobtat han estat les crítiques de la Laura que havia estat la més calmada fins llavors. Que la brasa la tinguin al menjador és un perill i han qualificat l’espai amb adjectius tan potents com “tètric”.
Com era d’esperar, el primer restaurador s’ha venjat de les crítiques que va fer al seu espai: “Em sap greu dir-ho, però el caneló era bastant horrorós”. També Marc Ribas ha criticat els calçots que li han servit: “No entenc la textura, aniré a la cuina a preguntar com ho han fet”. Spoiler, eren congelats i els havien acabat al forn. Sobre el pollastre, consideren que estava cru. Tot han estat crítiques i això no ha agradat al restaurador, és clar, que es ficava les mans al cap des de la cuina. Els plats que han servit estaven plens de dits, un servei que els ha deixat perplexos perquè no és típic d’algú amb 40 anys d’experiència.
La valoració ha estat molt baixa, amb un suspens generalitzat que deixa la mitjana en un 4,4. De fet, no ha aprovat cap de les categories excepte el servei que obté un 5.
La Nova Cisa de Premià de Dalt, molt bona presentació i bones vistes
Finalment, han arribat a La Nova Cisa on s’han quedat amb la boca oberta perquè l’espai és preciós i resulta evident que els ha costat molts diners. La carta està plena de plats cars, però ho entenen perquè a la cuina han trobat aliments de molta qualitat. Els pèsols, per exemple, han rebut molts aplaudiments dels rivals.
Un cop a taula, s’han posat les botes: “És un espectacle, és boníssim i està molt ben encertat”. L’Esteve ha tornat a demostrar la seva mala llet, indignat amb les alabances que feien els altres: “Però com podeu dir això?”. La pinta dels plats era increïble, així com els ingredients caríssims que els acompanyen. La presentació de les postres és increïble, molt original i preciosa.
Amb un 7,2 de nota mitjana, s’han col·locat a primera posició amb avantatge. La millor nota ha estat per al pèsol amb un 8, mentre que a l’altra cara de la cadena ha estat el 6,3 del preu.
La confrontació final els acaba enfadant a tots
Els restauradors s’han acusat mútuament de fer estratègia, amb una Laura que s’ha tret la careta: “No acabo d’entendre que l’hagin criticat tant i després li posin bona nota”, ha lamentat ella.
“És molt baix aquest 4,4 i em fa sentir molt malament. Després de tants anys, jo crec que no he fet res malament”, s’ha defensat l’Esteve. L’havien acusat de no servir pèsols de Llavaneres i ell ha portat la factura. Amb el preual quale li han venut, però, ja quedava clar que potser l’havien estafat. “Que l’Esteve votés malament no el sorprèn, però veient el nivell del seu restaurant crec que ha votat sense coherència”, li han recriminat. Hi ha hagut punyalades per l’esquena, és clar.
“Doncs tu baixa nota, eh? Han votat com el cul, t’he dit que votessis baix i han estat uns cabrons. Ens jugàvem 5.000 € i els hem perdut”, ha saltat la mare de l’Albert en la trucada que han fet després de saber les notes. L’escena, increïble.
El restaurant guanyador ha estat La Nova Cisa com ja s’ho esperava tothom. El plat estrella ha estat d’un altre dels restaurants, per això, de Mas Nadal per la seva espatlla de cabrit que puja a la segona posició gràcies a aquest premi del Marc Ribas.