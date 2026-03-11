TV3 torna a perjudicar Joc de cartes una altra vegada i el culpable és el futbol. Aquesta setmana, la graella de la cadena pública ha patit una sèrie de modificacions per poder emetre el partit d’anada de la semifinal de la Copa de la Reina que enfrontarà el Badalona i el Barça femení. El derbi català de dijous pot fer-los aconseguir una audiència molt bona i tampoc no volen renunciar a l’èxit del Polònia, que passa a emetre’s dimecres per deixar el seu espai a la retransmissió esportiva. Com dèiem, això deixa orfes els seguidors del concurs gastronòmic -que també perdran el presentador estrela a partir de la temporada vinent- i ja van unes quantes vegades en els últims mesos.
Com queda la programació, doncs? Aquesta nit, després del TN Vespre arribarà un Polònia farcit de bons gags i, a les 22:45 h, serà el torn de riure amb el recull de l’APM?. I quan acabi aquesta dosi extra d’humor, TV3 emetrà Nervi on el periodista musical Nando Cruz presentarà el llibre Microfestivals. Andrea Gumes entrevistarà el dramaturg i actor Ferran Utzet. Jacint Casademont ens presentarà cinc de les il·lustradores més interessants del panorama catal. i tancarà el programa una actuació en directe dels Minibús Intergalàctic al Teatre-Museu Dalí de Figueres.
Polònia anuncia que s’emetrà dimecres i no dijous en un post a Instagram molt cridaner
El programa de Toni Soler sap que la gent el relaciona, directament, amb la nit de dijous. I per tal de deixar clar que aquesta setmana no serà així, han publicat un post molt curiós al seu perfil d’Instagram. Amb un fons negre i com si d’un comunicat molt important es tractés, l’equip del programa anuncia el següent: “Aquesta setmana hem pres la difícil decisió d’eliminar un post de xarxes socials als nostres perfils i, per evitar la desinformació, volem aclarir un parell de coses”.
El post eliminat, un de Donald Trump amb un cartell que anuncia que Polònia era dimecres aquesta setmana. I el motiu pel qual han eliminat aquest post? Diuen que és “molt senzill”: “Quan les empreses eliminen publicacions de xarxes socials i publiquen declaracions d’aspecte seriós amb un fons negre, solen captar molt l’atenció. Nosaltres també volem captar una mica l’atenció. Principalment, per anunciar-vos que el Polònia d’aquesta etmana s’emet dimecres. De fet, aquest post no el vam eliminar pas. Encara hi és. I torna a ser vigent, aquesta setmana. Perdoneu pel pescaclics. Fins dimecres”. Els seus seguidors ho han trobat genial i així ho evidencien en uns comentaris plens d’icones d’aplaudiments.
Així queda la programació de TV3 per a dijous
Dimecres no hi haurà Joc de cartes i, dijous, tampoc no podrem veure Polònia en el seu horari habitual. Però què faran llavors? El TN Vespre avançarà la seva emissió a les vuit del vespre, una decisió que no acostuma a ser sinònim de bona audiència. I, després, una mica abans de les nou connectaran amb el Badalona-Barça femení. Una novetat molt cridanera arribarà quan acabi aquest enfrontament, cap a les onze de la nit, quan TV3 emeti un desplegament especial per a les eleccions a la presidència blaugrana. Joan Laporta i Víctor Font s’enfrontaran en un debat amb què intentaran convèncer els socis abans de la votació del pròxim diumenge, quan els culers hauran de decidir quin dels dos candidats és millor per a dirigir el club.