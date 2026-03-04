Arriba l’època de calçots i des de TV3 ho aprofiten per emetre un programa de Joc de cartes que buscarà el millor restaurant on fer una calçotada. I a quina zona? Per tal de cridar l’atenció dels barcelonins, han innovat i han buscat opcions a prop de la capital catalana. Aquesta nit, la furgoneta del Marc Ribas s’aturarà al passeig de la platja de Castelldefels on, curiosament, hi ha un restaurant que ofereix calçotades amb vistes al mar. No és el més habitual, però al Marevento defugen de la idea que els has de menjar en una masia. La copropietària, la Sílvia Ripollès, defensa poder oferir aquest producte de temporada en una carta on els protagonistes són els arrossos.
I no aniran molt lluny, ja que a Gavà també hi ha un restaurant amb calçots. En aquest cas, el Marc Badosa intentarà convèncer els contrincants que la seva idea de calçotada és la més encertada. Ell és el propietari de l’Espectacular, que gaudeix d’un espai molt ampli i lluminós que publiciten sota el lema “peixos i mariscos a primera línia de mar”.
La tercera parada té a Joan Berenguera com a defensor, el propietari i braser de Can Sues. Aquest restaurant, situat entre Terrassa i Sant Quirze del Vallès, assegura que conserva “l’essència tradicional dels calçots” en el seu camí des del camp de cultiu fins a la taula. I, finalment, l’equip del concurs gastronòmic es traslladarà fins a Cerdanyola del Vallès perquè allà, a Can Sardà, els espera Ferran Fernández. El director d’aquest espai aposta per la cuina casolana i de producció pròpia després de gairebé 40 anys fent calçotades.
El vídeo promocional de Joc de cartes fa pensar que hi haurà teca
Com és habitual, la cadena pública ha compartit el vídeo promocional del programa d’aquesta nit. En ell, queda clar que els concursants es trobaran amb elements criticables en les visites als altres restaurants. Per exemple, ja intuïm que no els agradarà la barbacoa “de joguina” que fa servir un d’ells per cuinar els calçots: “No ho veig gaire…”.
Quan els hi serveixen la salsa romesco en un altre, també es quedaran ben sorpresos. De fet, el mateix presentador lamentarà el seu aspecte: “Aquesta aigua d’aquí al damunt, què és?”, arribarà a preguntar. I un dels altres se sumarà a la crítica: “Hi podem nadar a sobre”. Hi haurà nervis entre els restauradors, si ens fixem en les presses que hi haurà a cuina: “No tenim dos minuts, així que espavila” o “Cagada, tio” són només dels comentaris que han avançat.
Aquesta nit, més ganivets i salsa de calçots en una entrega que promet fer una bona audiència.