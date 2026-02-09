TV3 acaba d’anunciar una modificació a la graella d’aquesta setmana que torna a afectar, directament, a Joc de cartes. Els fans del concurs gastronòmics de Marc Ribas s’empiparan de valent quan descobreixen que, aquest dimecres, tampoc no hi haurà capítol nou. Per quarta setmana consecutiva, la cadena pública perjudica aquest programa per culpa del futbol. No hi ha hagut cap emissió en tot el mes i els qui confiaven que es trenqués la ratxa aviat, hauran de tenir encara més paciència.
Per què tampoc no emeten Joc de cartes aquesta setmana?
En aquesta ocasió, seguiran l’exemple de la setmana passada i passaran el Polònia de dijous al slot de dimecres que correspon -o corresponia, vista la tendència recent- a Joc de cartes. La programació de dimecres queda de la següent manera, doncs. Després del TN Vespre, emetran un capítol de Polònia nou i, tot seguit, l’APM?. Quan acabi, a les 23:30 hores, donaran pas a l’emissió d’una pel·lícula que encara no s’ha anunciat.
I dijous? No hi haurà Atrapa’m si pots perquè els informatius avançaran la seva emissió una hora, una estratègia que no els va funcionar gaire bé la setmana passada però que és l’única opció que tenen per poder emetre’ls. A les 20:45 hores, començarà la semifinal d’anada de la Copa del Rei que enfrontarà l’Atlètic de Madrid i el Barça. I, quan acabi, els més futbolers podran analitzar tot el que hagi donat de si el match a +Esports, el programa d’Esports 3. Després, el Fanzone de Gerard Romero es relegarà a la mitjanit i experimentarà el que ha viscut el programa del Xavi Valls darrerament.
I si deixem de banda aquests canvis que afecten el Joc de cartes també podem destacar que la programació canviarà dissabte perquè no s’emetran les pel·lícules de la tarda que tan bé van d’audiència. Estava previst que es pogués veure Obscura obsessió i Cada cop que respires, però el futbol mana i a les 18:10 hores hi haurà més futbol en directe. Llavors serà Lliga femenina amb el partit del Granada i les noies del Barça. A les 20:15 hores, els millors moments de l’Atrapa’m i, a les 20:30, un capítol d’Al Cotxe!.
La graella d’una televisió és movible, és clar, però potser acaben marejant amb tanta modificació i, sobretot, amb el mateix perjudicat setmana rere setmana. Amb tot, no ens atrevim a assegurar si la setmana vinent s’acabarà emetent el capítol maleït de Joc de cartes que busca el millor plat amb pèsol del Maresme. Veurem.