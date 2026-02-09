TV3 acaba de anunciar una modificación en la parrilla de esta semana que vuelve a afectar, directamente, a Joc de cartes. Los fans del concurso gastronómico de Marc Ribas se enfadarán mucho cuando descubran que, este miércoles, tampoco habrá un nuevo capítulo. Por cuarta semana consecutiva, la cadena pública perjudica este programa debido al fútbol. No ha habido ninguna emisión en todo el mes y quienes confiaban en que se rompiera la racha pronto, tendrán que tener aún más paciencia.

TV3 vuelve a cancelar la emisión de Joc de cartes por cuarta semana consecutiva | 3Cat

¿Por qué tampoco emiten Joc de cartes esta semana?

En esta ocasión, seguirán el ejemplo de la semana pasada y trasladarán el Polònia del jueves al slot del miércoles que corresponde -o correspondía, vista la tendencia reciente- a Joc de cartes. La programación del miércoles queda de la siguiente manera, entonces. Después del TN Vespre, emitirán un capítulo nuevo de Polònia y, a continuación, el APM?. Cuando termine, a las 23:30 horas, darán paso a la emisión de una película que aún no se ha anunciado.

¿Y el jueves? No habrá Atrapa’m si pots porque los informativos adelantarán su emisión una hora, una estrategia que no les funcionó muy bien la semana pasada pero que es la única opción que tienen para poder emitirlos. A las 20:45 horas, comenzará la semifinal de ida de la Copa del Rey que enfrentará al Atlético de Madrid y al Barça. Y, cuando termine, los más futboleros podrán analizar todo lo que haya dado de sí el match en +Esports, el programa de Esports 3. Después, el Fanzone de Gerard Romero se relegará a la medianoche y experimentará lo que ha vivido el programa de Xavi Valls últimamente.

Así queda la parrilla de TV3 para este miércoles

El Fanzone, relegado a la medianoche este jueves

Y si dejamos de lado estos cambios que afectan al Joc de cartes también podemos destacar que la programación cambiará el sábado porque no se emitirán las películas de la tarde que tan bien iban de audiencia. Estaba previsto que se pudiera ver Obscura obsessió y Cada cop que respires, pero el fútbol manda y a las 18:10 horas habrá más fútbol en directo. Entonces será Liga femenina con el partido del Granada y las chicas del Barça. A las 20:15 horas, los mejores momentos del Atrapa’m y, a las 20:30, un capítulo de Al Cotxe!.

La parrilla de una televisión es movible, claro, pero quizás acaben mareando con tanta modificación y, sobre todo, con el mismo perjudicado semana tras semana. Con todo, no nos atrevemos a asegurar si la semana próxima se acabará emitiendo el capítulo maldito de Joc de cartes que busca el mejor plato con guisante del Maresme. Veremos.