TV3 ha modificado la parrilla, otra vez, para dar prioridad a la retransmisión del fútbol. Que el Barça continúe en la competición de la Copa tanto con el equipo masculino como con el femenino hace que haya dos partidos semanales y, en consecuencia, la programación habitual queda alterada. El principal perjudicado de todo esto está siendo Joc de cartes, el concurso culinario de Marc Ribas, que prácticamente no se ha emitido desde que comenzó esta temporada. Si en diciembre ya hubo dos miércoles sin emisión, en enero ha sido aún más exagerado y ahora serán tres semanas seguidas las que dejarán a los fans del programa con ganas de capítulo.

Esta noche, los telespectadores se extrañarán al ver Polònia a las diez de la noche. Aquellos que sintonicen el canal público para ver competir a cuatro restauradores, lo que encontrarán serán los gags del programa de humor. ¿Y por qué han hecho este cambio? Pues también por culpa del fútbol, ya que el jueves a la hora habitual de Polònia emitirán el partido de cuartos de final de la Copa de la Reina que enfrenta al Barça y al Real Madrid. Con el fin de no perder una emisión de este programa, han preferido relegar Joc de cartes a la semana próxima y dejar libre su slot.

Las cifras de audiencia avalan la decisión del canal de dar prioridad al fútbol, ya que solo hay que ver que este martes han doblado la cuota de pantalla de TVE con la retransmisión del partido de Copa del Barça. Con un 33,7% de share espectacular, resulta evidente que tomen esta decisión porque ningún otro programa les hace ganar tantos telespectadores.

El Polònia pasa a la noche del miércoles excepcionalmente | TV3

Así queda la parrilla del jueves | TV3

Tal como se muestra en la programación que han compartido en la página web de TV3, cuando termine Polònia emitirán un capítulo nuevo de APM? y, casi a la medianoche, harán un cortometraje con muy buena pinta que se llama El Príncep. Todo esto en cuanto a la emisión de esta noche, pero ¿y mañana? El jueves, como decíamos, el programa protagonista será el partido de la Copa de la Reina que comenzará un poco antes de las nueve de la noche. De manera excepcional, pues, tampoco habrá Atrapa’m si pots porque dejarán su espacio a Està Passant para que el TN Vespre pueda empezar a las ocho en vez de a las nueve. Y una vez termine el partido, Gerard Romero y su equipo de Fanzone comentarán toda la actualidad de una semana intensa para los blaugranas.

Polònia quita el lugar a Joc de cartes | TV3

¿Cuándo emitirán Joc de cartes, entonces?

Está previsto, si no cambia nada, que emitan un capítulo nuevo de Joc de cartes la semana próxima. Ahora sí, será el miércoles 11 cuando veamos a Marc Ribas buscando el mejor plato de guisantes del Maresme. Han adelantado desde el canal que recorrerán la comarca para descubrir qué restaurante sabe convertir este producto emblemático en un plato memorable. La ruta comienza en Sant Andreu de Llavaneres, en Mas Nadal, donde se rinde homenaje a la cocina tradicional con una carta que combina recetas clásicas con ingredientes locales y de temporada. El viaje continuará en Mataró, en Dale Steakhouse, que presenta una propuesta en la que la carta gira en torno a la carne de vaca, con la brasa y el trato cercano como puntos fuertes. La tercera parada lleva al programa hasta Catalans L’Ecològic, situado en el Parc de la Serralada Litoral, donde se defiende una cocina ecológica y de campo, elaborada con producto 100% catalán y de proximidad. Finalmente, se detendrán en Premià de Dalt para conocer La Nova Cisa, donde se conjuga tradición e innovación en una cocina que apuesta por la sostenibilidad, la calidad del producto y un estilo propio.