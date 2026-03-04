Llega la época de calçots y desde TV3 lo aprovechan para emitir un programa de Joc de cartes que buscará el mejor restaurante donde hacer una calçotada. ¿Y en qué zona? Para llamar la atención de los barceloneses, han innovado y han buscado opciones cerca de la capital catalana. Esta noche, la furgoneta de Marc Ribas se detendrá en el paseo de la playa de Castelldefels donde, curiosamente, hay un restaurante que ofrece calçotadas con vistas al mar. No es lo más habitual, pero en Marevento rehúyen de la idea de que debes comerlos en una masía. La copropietaria, Sílvia Ripollès, defiende poder ofrecer este producto de temporada en una carta donde los protagonistas son los arroces.

No te lo puedes perder ‘Joc de cartas’: calçots sin brasa, un aleccionador y críticas de Marc Ribas

Y no irán muy lejos, ya que en Gavà también hay un restaurante con calçots. En este caso, Marc Badosa intentará convencer a los contrincantes de que su idea de calçotada es la más acertada. Él es el propietario de Espectacular, que goza de un espacio muy amplio y luminoso que publicitan bajo el lema «pescados y mariscos en primera línea de mar».

Los calçots serán los protagonistas de Joc de cartes esta noche | TV3

La tercera parada tiene a Joan Berenguera como defensor, el propietario y brasero de Can Sues. Este restaurante, situado entre Terrassa y Sant Quirze del Vallès, asegura que conserva «la esencia tradicional de los calçots» en su camino desde el campo de cultivo hasta la mesa. Y, finalmente, el equipo del concurso gastronómico se trasladará hasta Cerdanyola del Vallès porque allí, en Can Sardà, les espera Ferran Fernández. El director de este espacio apuesta por la cocina casera y de producción propia después de casi 40 años haciendo calçotadas.

El vídeo promocional de Joc de cartes hace pensar que habrá comida

Como es habitual, la cadena pública ha compartido el vídeo promocional del programa de esta noche. En él, queda claro que los concursantes se encontrarán con elementos criticables en las visitas a los otros restaurantes. Por ejemplo, ya intuimos que no les gustará la barbacoa «de juguete» que usa uno de ellos para cocinar los calçots: «No lo veo muy…».

Cuando les sirven la salsa romesco en otro, también se quedarán muy sorprendidos. De hecho, el mismo presentador lamentará su aspecto: «Esta agua de aquí encima, ¿qué es?», llegará a preguntar. Y uno de los otros se sumará a la crítica: «Podemos nadar encima». Habrá nervios entre los restauradores, si nos fijamos en las prisas que habrá en cocina: «No tenemos dos minutos, así que date prisa» o «Cagada, tío» son solo algunos de los comentarios que han adelantado.

En el vídeo promocional ya se intuye que habrá opciones que no gustarán | TV3

Marc Ribas ya probó calçots madrileños el año pasado | TV3

Esta noche, más cuchillos y salsa de calçots en una entrega que promete hacer una buena audiencia.