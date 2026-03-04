Los partidos del Barça siempre logran una buena audiencia en TV3, pero lo que ha ocurrido este martes ha sido histórico. Hacía mucho tiempo que la cadena -bueno, esta y ninguna otra- no alcanzaba un 39% de share con una retransmisión. Era muy difícil que los azulgranas consiguieran remontar un 4-0, pero la esperanza no se pierde y, menos aún, en un final tan apoteósico como este. Lo han tenido al alcance y esto ha favorecido a la cadena pública, que ha obtenido un dato increíble. Si el partido de ida ya había arrasado, ahora han conseguido cinco puntos y medio más.

El partit del Barça ha fet una audiència espectacular | TV3

Más de un millón de personas se conectan con la semifinal de la Copa del Rey

Queda claro, pues, que ayer nadie vio otra cosa que el fútbol. Incluso los merengues sintonizaron la televisión, seguramente para asegurarse de que caían eliminados… pero estos también cuentan en el recuento de telespectadores. Y fue una auténtica locura, teniendo en cuenta que casi un millón de personas vieron el partido en TV3, con 965.000 personas de media.

Y, a esta cifra, debemos sumar todos aquellos que lo vieron a través de TVE que también lo emitía. En su caso, también subieron un poco respecto al otro partido y alcanzaron un 16% también muy bueno. 395.000 telespectadores vieron el partido en castellano, así que si sumamos una cadena y otra podemos decir que casi 1,5 millones de personas gritaron con los goles esperanzadores del Barça.

Desde TV3 nos confirman que ha sido el partido más visto desde 2021. Y están muy contentos, ya que este triunfo televisivo ha hecho que la cuota del día se impulse hasta el 23,2% y, por tanto, suponga la mejor desde hace un par de años. El partido ha sido la segunda emisión más vista desde el estreno de la plataforma 3Cat y más de 94.400 dispositivos únicos se han conectado con la programación especial. De hecho, La TdT ha sido el programa más escuchado del día y en audio se ha registrado uno de los mejores días de la temporada con 237.200 reproducciones.

L’eliminació del Barça no ha comportat una davallada de les audències | TV3

Y, en las otras cadenas, nada de nada. El Hormiguero ha obtenido una cifra lamentable, por ejemplo, ya que solo el 4,6% de la audiencia ha preferido ver qué decía Alex González en esta entrevista con Pablo Motos. Y en Telecinco la cosa era aún peor, ya que con First Dates han terminado de hundirse y obtienen un 3,4% muy preocupante. Ayer era día de fútbol y, viendo los resultados, parece que la apuesta continuará siendo muy firme.