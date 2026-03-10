TV3 ha tenido que despedirse de uno de sus dulces preferidos, El Foraster, que terminó la temporada este lunes tras unas semanas de muy buena audiencia. Como es habitual, el programa ha preparado una recopilación de los mejores momentos que suele hacer una audiencia más baja porque se trata de una repetición. Sin embargo, los televidentes han explotado esta vena más nostálgica y se han mantenido pegados a la pantalla también en esta reposición. Prueba de ello, el buen 18,5% de share que han conseguido. Más de 318.000 televidentes han conectado con la televisión pública para ver, por última vez, a su querido Quim Masferrer.

El presentador sigue triunfando, también con El conte d’El Foraster que ha superado a las demás cadenas con mucha contundencia. Queda claro que encanta en mayúsculas su «Sois muy buena gente», ya que ha vuelto a dejar en evidencia a toda la competencia. TV3 ha duplicado el resultado de TVE, por ejemplo, que consigue la medalla de plata con el 9% de La Resistencia. El espacio de David Broncano no ha conseguido ni siquiera acercarse, así que no les ha servido de mucho tener en plató a Aitana Sánchez Gijón o uno de los dobladores de One Piece -el día antes del estreno de la segunda temporada de su live action en Netflix-.

Pablo Motos, por su parte, ha ofrecido a los televidentes una entrevista con Juanma Moreno. Esta conversación con el político lo hace caer hasta la tercera posición, así que no hay muy buenas noticias para El Hormiguero que alcanza un 8,1%.

¿Cómo ha sido la despedida de El Foraster? | TV3

El próximo lunes, TV3 emitirá un nuevo capítulo de Crims

TV3 se queda sin El Foraster hasta dentro de unos meses, cuando emitan otra temporada, pero no todo son malas noticias. Y es que la cadena pública tiene en la recámara un programa que les hace ganar aún más audiencia, a veces, uno de los productos que más gustan de la casa como es Crims. El equipo de Carles Porta ha preparado siete casos nuevos que tendrán como hilo conductor los engaños, los cuales se representarán de diferentes maneras. Ya hay ganas de que ponga luz a la oscuridad, un deseo que se hará realidad muy pronto.