TV3 pondrá fin, esta noche, a una temporada de El Foraster que les ha dado muchas alegrías. La audiencia les ha acompañado y de qué manera, teniendo en cuenta que han alcanzado picos muy buenos. El capítulo de mayor audiencia fue el que visitó Tivenys, que alcanzó un espectacular 28%. El de Pinós, uno de los más vistos en la historia del programa, llegó al 27.1%. ¿La media? La mayoría de los capítulos se mueven entre los 430,000 y los 480,000 televidentes. El único día que fallaron fue en la entrega en Castellví de la Marca y porque el fútbol les perjudicó mucho, hasta el punto que bajaron hasta un 15.2% muy inusual para ellos.

La cadena pública ha preparado una emisión especial para despedir la temporada, un resumen de los mejores momentos que quieren que enganche a los más nostálgicos que saben que echarán de menos las aventuras de Quim Masferrer. A lo largo de estos capítulos, el presentador ha vuelto a recorrer todo el país de pueblo en pueblo y, como en uno de los cuentos que le contaban cuando era pequeño, ha conocido toda clase de personas «extraordinarias», cada una con sus pasiones y peculiaridades o con sus historias únicas e inolvidables.

«Camina que caminarás, Quim llegó hasta Brunyola, donde vive el gigante Janot, que no tiene miedo de nada, o de casi nada. En Vall de Cardós descubrió el increíble cuento de Juanito, el hombre que desafió a la muerte y volvió del más allá. Y en Besalú, el cuento de todo un pueblo dividido, o quizás no tanto, por un puente espectacular», nos resumen. También volvemos a ver los mejores momentos en Pinós, donde se encuentra el centro exacto de Cataluña y el hostal más antiguo del país. Pero Quim también tuvo la sensación de que al alcalde del pueblo quizás le gusta «demasiado» contar cuentos.

El Foraster ha tenido una audiencia muy buena esta temporada | TV3

Begur, en el corazón de la Costa Brava, resultó ser el lugar donde viven los niños perdidos del País de Nunca Jamás. Y en Arbeca, tierra de olivos, un hada disfrazada lanzó su hechizo de risas sobre Quim. «Como en cualquier cuento, en este no podía faltar el dragón: se escondía en Castellví de la Marca, se llamaba Ché y era capaz de echar fuego de petardos por los dientes. El cuento del forastero tuvo el final más feliz posible en Tivenys, con el emotivo reencuentro con una de las personas más queridas por Quim y por el público del programa, la Cinteta de Benifallet. Y cuento contado, cuento empezado, porque este cuento aún no ha terminado», dicen en un avance que promete recordar momentos bonitos que han emocionado y hecho reír a partes iguales.

Las noches de lunes volverán a ser para Crims

Y, una vez termine oficialmente esta temporada de El Foraster, las noches de los lunes quedarán libres en la parrilla. A partir de la semana siguiente, el día 16 de marzo, iniciará una temporada nueva de Crims que devolverá a Carles Porta a este prime time de tan buena audiencia. Con el título de 7 crímenes, 7 engaños; el referente de la crónica negra de 3Cat ha escogido siete historias marcadas por una misma sombra, un engaño que puede adoptar muchas formas como la mentira, el silencio, la falsa apariencia o la confianza traicionada.

En todos los casos, sin embargo, acabará teniendo “consecuencias irreversibles“. Nos dejan claro, de hecho, que en cada uno de los capítulos habrá alguien que esconderá una verdad o alguien que vivirá engañado antes de sufrir un resultado fatal.