Carles Porta y su Crims son imbatibles, sea cual sea la competencia que tienen frente a las otras cadenas. Y, este lunes, no eran precisamente pocas las opciones que tenían los televidentes del prime time… TV3, sin embargo, sabe que el programa de true crime es una apuesta segura y lo ha vuelto a demostrar. En esta ocasión, los catalanes han querido volver a sentir la piel de gallina con la música de tensión que les ofrece Crims, que ha estrenado el primero de los tres capítulos en los que hablará del caso del doble crimen de Bellvitge que tuvo lugar en octubre de 2004.

TV3 ha liderado una de las noches más difíciles con el 20,4% de share y 388.000 televidentes de media. El dato es increíblemente bueno, pero seguramente podría haber conseguido uno aún mejor si La Revuelta no hubiera tenido la entrevista más buscada del momento. ¿Con quién? Rosalía, que ha montado una gran fiesta en plató con confesiones, gritos y mucha locura por culpa de un pastel. La cantante catalana ha ofrecido un muy buen papel, ya que les ha ayudado a alcanzar un 17,7% de cuota de pantalla que no suelen hacer en la televisión catalana. No ha podido ganar a la cadena pública catalana, pero, que los supera por tres puntos.

Pero no solo había estas dos opciones, ya que la audiencia más curiosa tenía un caramelo en el plató de El Hormiguero. En las últimas semanas, están saliendo a la luz detalles muy impactantes sobre la pelea que existe entre los miembros de Andy y Lucas. Pues bien, Pablo Motos había logrado que Andy acudiera a su programa y esto era toda una bomba… que ha acabado totalmente diluida porque la atención estaba dividida, realmente, entre Carles Porta y Rosalía. De hecho, no se ha comido un rosco y ha acabado relegado al cuarto lugar de la clasificación de programas más vistos con un flojo 6,8%. ¿Y quién ha ganado el bronce, entonces? Curiosamente, las infidelidades de La isla de las tentaciones que ha cautivado al 7,8% de la audiencia.

La familia de las víctimas ha hablado sobre el caso por primera vez en Crims | TV3

Una noche muy intensa en cuanto a la guerra de audiencias, sí. Pero ¿y en la televisión española? Allí ha sido La Revuelta la ganadora y, de hecho, han alcanzado su máximo histórico gracias a la visita de la cantante de Lux. Esta entrevista ha revolucionado el panorama televisivo, ya que David Broncano ha triunfado con el 20,8% de share al que nunca habían llegado. Pablo Motos, por su parte, se ha tenido que contentar con un 15,3%.

¿Qué ha pasado en el primer capítulo de Crims sobre el doble crimen de Bellvitge?

Los televidentes catalanes han conectado en masa con el estreno de Crims, que como decíamos emitía el primero de los tres capítulos que centrará en el doble crimen de Bellvitge. En este primer adelanto, hemos conocido quiénes eran las víctimas y hemos escuchado qué habían encontrado los bomberos y la policía en la primera inspección ocular del piso quemado en el que terminaron encontrando los cadáveres de las dos víctimas.

El bombero con quien han hablado se ha mostrado muy afectado y, de hecho, ha reconocido que no ha podido olvidar toda la «maldad» que se respiraba en aquel piso aunque hayan pasado más de 20 años. En este mismo sentido se ha pronunciado la jueza, que ha descrito la escena como «brutal»: «Cualquiera que estuvo allí lo recordará toda la vida porque eran escenas imposibles de olvidar«.

El crimen se cometió con muchísima violencia, dos policías nacionales en prácticas que encontraron con un montón de puñaladas, con signos de violación y también amordazadas y atadas a la cama. El asesino fue bastante torpe, sin embargo, porque dejó todo el piso lleno de pistas sobre su identidad con huellas, impresiones y una factura telefónica que ponía de relieve su nombre. La investigación tuvo un sospechoso claro muy pronto, pero les costó encontrarlo. Este capítulo, ha terminado con una llamada interceptada de su teléfono móvil en la que decía que iría hacia el centro de reclusos a dormir. ¿Lo atraparán ahora que saben hacia dónde se dirige?

Ella fue una de las víctimas de este caso | TV3

La factura de teléfono que encontraron en el piso resultaría clave | TV3

Los televidentes han disfrutado de este retorno, muy esperado. ¿Todas las críticas que han escrito en las redes sociales? Hacia el sistema penitenciario, ya que se ha evidenciado una fuerte indignación cuando se supo que el sospechoso había reincidido en los permisos que recibía de vez en cuando cuando estaba preso desde hacía muchos años. La semana próxima, más y mejor sobre un caso que tuvo muy asustadas a las mujeres durante los días que tardaron en encontrarlo.