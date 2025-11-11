El final turbulento de Andy y Lucas: peleas, gritos y dinero desaparecido

Andy y Lucas formaban un grupo muy querido por los fans españoles, que habían cantado hasta la extenuación su icónico Tanto la quería. En estas últimas semanas, sin embargo, se está hablando mucho de ellos y no por su música… sino por la ruptura de este dúo y los detalles fortísimos que están saliendo a la luz sobre sus peleas, que han llegado a ser físicas. Uno de sus promotores ha reconocido que ha llegado a tener «miedo» de Lucas, a quien ha acusado públicamente de ser «violento» y de haberlo pisoteado hasta hacerle realmente daño. Si hasta ahora la gente se mofaba de él por su operación de nariz, ahora lo ven diferente. Y, ante todo esto, Pablo Motos ha querido mojar pan y ha invitado al plató a Andy. Esta primera entrevista del cantante en El Hormiguero ha llamado la atención, pero no ha sido una buena noche para tenerlo como estrella porque la competencia era feroz -con Crims en TV3 y Rosalía en La Revuelta– y ha terminado haciendo una audiencia discreta.

Su historia comenzó como una «aventura preciosa» de dos amigos que se conocían desde antes de los 20 años. Después de tocar el cielo en la música, las cosas se han ido torciendo hasta llegar a una ruptura que no tiene marcha atrás. Ambos comenzaron a intuir que las cosas no iban bien después de un concierto en Mérida, donde -según se supo más tarde- se pelearon. Inicialmente, ambos lo negaron, pero Andy ha confirmado que sí era una información cierta: «Hubo una pelea y lo que pasó allí no fue entre amigos«.

En su entrevista con Pablo Motos, Andy ha relatado cómo ocurrieron los hechos: «Lo vi muy nervioso y angustiado. Yo le decía que se calmara e intenté tranquilizarlo con mis tonterías. Cogí el micro para animarlo, para reír… En una de estas vino con su sobrino, superenfadado, y me dijo que me callara porque teníamos que ser profesionales y me agobié. Después, fuera del escenario, nos enfrentamos. Físicamente no nos tocamos, pero casi lo hacemos, y nos dijimos de todo. Y sí, hubo objetos voladores«, ha dicho dejando caer que Lucas le habría lanzado cosas a la cabeza literalmente.

De hecho, Andy ha sacado a la luz que los tuvieron que separar: «No llegamos a golpearnos, pero casi. Y terminé en el hospital, pero no exactamente porque él me agrediera. En el enfrentamiento él vino hacia mí como un tren y yo pensé que no sería menos. El problema era que me había hecho daño en el aductor unas semanas antes y me terminé de romper«.

Andy saca a la luz confesiones muy fuertes sobre la guerra con Lucas | Antena 3

¿Desde cuándo no se hablan Andy y Lucas?

Después de aquella pelea, su relación cambió definitivamente: «Desde mayo empiezo a mantener las distancias porque yo no soy una persona falsa y con él no quería tener la amistad de siempre. Terminamos la gira como señores, tú por tu lado y yo por el mío. Subo al escenario, canto, hago mi trabajo y me voy. Y no hablo con él desde mayo».

Los últimos años del dúo no fueron fáciles para Andy, un drama que conocemos ahora después de no saber nada: «Yo participaba cada vez menos en la parte musical. De añadir voces y encargarme de los coros lo fui perdiendo, hasta que desaparecí. Entraba en un estudio y no estaba ilusionado. A la otra parte no le gustaba cómo montaba los temas, y para no discutir… pues todo se fue al traste». ¿Ese «a la otra parte»? Una de las muchas fórmulas que ha usado a lo largo de la entrevista para no referirse directamente a Lucas con su nombre, lo que demuestra lo mal que han terminado las cosas.

Ha sido muy fuerte, por otro lado, que Andy reconociera que Lucas se ha quedado con la gran mayoría del dinero que han ganado a lo largo de estos años: «No tengo pruebas de lo que se quedaba él y no te lo puedo decir, pero de un caché de 30.000 €, a mí solo me llegaban 3.000 €… No he visto ni un duro de las reproducciones de YouTube ni Spotify. Con Sony terminamos en 2014 y aún me quedan royalties, en teoría, pero no he visto ninguno. Él me decía que no eran mucho dinero y que se encargaría él de los gastos». Pablo Motos ha hecho los cálculos rápidamente y le ha dejado claro que, cada mes, debían ganar alrededor de 5.000 € solo de Spotify: «Pues qué quieres que diga… ahora tengo un equipo maravilloso que me enseña los números que hacemos, antes no», ha atizado acusando a su excompañero de haberlo estafado directamente.

El cantante se ha sincerado en medio de una ruptura total del grupo | Antena 3

Andy habla de la operación de nariz de Lucas

La operación estética que se ha hecho Lucas en la nariz ha ocupado un montón de titulares, ya que el resultado ha sido un fiasco y se le ha visto públicamente con la nariz totalmente deformada. El presentador ha querido aprovechar la sinceridad de Andy para que hablara sobre este tema y, sorprendentemente, también se ha mojado sobre esto.

Si Lucas decía que el problema era que no se había cuidado durante el postoperatorio, Andy no se lo acaba de creer: «Yo no soy traumatólogo, pero cuando lo vi por primera vez le pregunté qué había pasado y me dijo que no se había hecho los cuidados porque no le gustaba la nariz». «Después fue empeorando… y no lo sé, la verdad. Tengo mis sospechas, pero igual que todo el mundo. No te puedo decir nada porque no tengo pruebas, pero puede ser un poco extraño, sí«, ha dejado caer en una entrevista muy potente que no hará gracia a su ex amigo.