Lucas González volverá a pasar por quirófano para intentar arreglar el destrozo de su nariz. Quien fuera integrante del dúo Andy y Lucas, antes de romper su relación y comenzar a criticarse en los platós, quiso hacerse una operación estética para mejorar esta parte de su cara y el resultado fue más que desastroso. Últimamente, solo se habla de él por este detalle y no por la música que pueda sacar… una historia que ha llenado horas y horas de programas de cotilleo. Ahora se ha sabido que el artista está a punto de dejar atrás este calvario que arrastra desde septiembre de 2024, ya que ha encontrado un equipo médico en Barcelona que cree poder arreglarlo. Habrá que ver si ha aprendido la lección y sigue las indicaciones que le den para el postoperatorio, ya que hay que recordar que él sigue manteniendo que todo fue culpa de quitarse la tirita antes de tiempo y no cicatrizó como debía.

El antes y el después de la nariz de Lucas demuestra el drama | Antena 3

Lucas, de Andy y Lucas, en Barcelona para intentar arreglarse la nariz deforme

Estos últimos días, se le ha visto en un viaje a la capital catalana que ha hecho para someterse a las pruebas médicas del preoperatorio. Ha escogido la clínica Teknon, informan desde el programa Y ahora Sonsoles, para dejar atrás esta pesadilla. Él mismo ha hablado con la prensa que lo ha visto a las puertas del centro: «Me falta el último ciclo de antibióticos y me harán unas muestras más, ya que será especializado para la bacteria que me está afectando«. Dentro de un mes, tendrá que volver para hacer escáneres, TACs y demás. La buena noticia es que ven que la herida ya ha cicatrizado y podrá poner fecha para operar.

Lucas dice que está contento, pero que está un poco harto porque tiene que tener mucha paciencia: «No me quejo, aunque ha ido muy, muy lento porque al menos va… Solo espero que salga todo perfecto, eso es lo que quiero«. La periodista Lorena Vázquez ha añadido, en el programa de Antena 3, que si todo va bien lo operarán el próximo mes de abril: «Lucas está muy contento porque ha podido ver cómo le quedará la nariz». ¿El problema? Que le ha costado mucho encontrar un equipo de médicos que se vieran capaces de arreglarlo: «Le tienen que reconstruir toda la parte interna, es un caso complejo y la operación será complicada«.

La última imagen de la nariz del cantante era muy impactante | Antena 3

Lucas volverá a operarse para intentar arreglar su nariz | Antena 3

Ahora que ve el final de este largo calvario más cerca, Lucas estaría aprovechando para escribir música que sacará en solitario. La ruptura con Andy es definitiva y ahora iniciarán caminos separados que demostrarán con quién se posicionan los fans de lo que fue uno de los dúos más exitosos de los años 2000.