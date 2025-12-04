Andy y Lucas siguen más presentes que nunca, aunque el gran protagonista en esta ocasión es la nariz de Lucas González. En los últimos meses se ha hablado mucho del error que cometió el artista después de pasar por quirófano. Aunque las cirugías estéticas están muy de moda y en la mayoría de los casos los resultados quedan muy finos y sin notarse de manera evidente, las complicaciones en el caso de Lucas han sido muy evidentes y se ha convertido en carne de meme durante muchos meses. Su nariz deforme ha dado mucho que hablar y cada vez que había una aparición pública, esta parte de la cara tenía una forma diferente.

Hace unos meses Lucas se sinceró como nunca sobre esta intervención en una entrevista, confesando que no había sido un buen paciente durante el postoperatorio. «No fui un buen paciente porque tenía que tomarme antibiótico, antiinflamatorio, cuidarme la nariz después de la operación… y no hice caso a nada de eso. Una vena se rompió, no cicatrizó, no me apliqué las pomadas y la cosa no cuajó». Ahora, sin embargo, parece que ha decidido ponerle remedio.

El cantant d’Andy y Lucas dona detalls de l’operació fallida de nas – Telecinco

¿En qué consiste la operación para recuperar la nariz? Los detalles que revela un experto

¿Qué tendrá que hacer Lucas para recuperar la nariz para que vuelva a tener una forma normal? Han sido las periodistas, Laura Fa y Lorena Vázquez en el programa Mamarazzis pop&cor del 2Cat quienes han dado los detalles de esta intervención que Lucas habría elegido para hacerse en la ciudad de Barcelona. Resulta que hace tiempo que los paparazzi lo ven haciendo viajes con su esposa a la ciudad condal y se han puesto en contacto con un médico especialista en cirugía estética para conocer los detalles.

Un especialista dona detalls de la pròxima operació del nas de Lucas, d’Andy y Lucas | RTVE

«Lo que él necesita es la reconstrucción interna con cartílago, también las mucosas y básicamente creo que necesita una costilla, que le dará un dorso y una punta bien estética y también habrá que vigilar cómo está la piel externa», explica el doctor con quien se han puesto en contacto desde el programa, pero afirman que no será él quien intervenga al artista.

Lucas tendrá que ser un buen paciente

No será una situación nada fácil porque lo más probable es que tenga que pasar por quirófano por segunda vez. La malformación que ha sufrido la nariz es muy evidente y para ponerle remedio tendrá que ser un muy buen paciente. «Es una operación compleja, hay que hacer todo bien para que no falle, podría infectarse… Le recomendaría que piense que puede necesitar de nuevo una segunda operación. Hay que tomar todas las decisiones para que no se infecte: reposo, seguir las indicaciones del médico y estar un mes bastante quieto», expresa el especialista.

Com serà la intervenció de Lucas per arreglar-se el nas deforme? | RTVE

Además, los paparazzi han podido hablar con el artista en uno de sus viajes a Barcelona para saber cuándo se hará esta intervención. «Ha regenerado como debía ser y ahora después de las fiestas haremos otra visita y ya pediremos hora para la intervención», ha compartido Lucas. Desde el programa de La 2Cat apuntan que podrían intervenirlo en el Hospital Teknon de Barcelona. Habrá que esperar para ver los resultados y si por fin se acaba esta trama que ha convertido su nariz en objeto de conversaciones y comentarios.

La relación entre Andy y Lucas, en el punto de mira

Más allá de la operación, Lucas tiene otro frente abierto con su antiguo compañero de escenarios. Andy y Lucas anunciaban el final del grupo después de una gira de conciertos que ha quedado en un segundo plano tras todos los trapos sucios que han ido sacando a la luz ambos: violencia, mala relación, problemas económicos, la denuncia del expromotor… Fuera de esta sintonía musical y una supuesta relación de hermanos parece que había caras ocultas que poco a poco han ido haciéndose públicas y que los dejan muy mal parados. «La situación entre ellos no acaba de mejorar, Andy ha dicho que tomará medidas legales contra Lucas, Lucas lo hará contra Andy y toda esta historia está relacionada con el dinero», apunta Vázquez. Todo este asunto no acaba de aclararse entre ellos a la espera de saber si será el último capítulo de la nariz más sonada de los últimos meses.